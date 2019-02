Les examens de la vue seront offerts gratuitement dans les écoles primaires

QUÉBEC – Les élèves d’âge primaire et préscolaire auront droit dès maintenant à des examens sommaires de la vue, puisque le service sera offert gratuitement dans les écoles.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, en a fait l’annonce aujourd'hui.

Pour mener à bien cette initiative, Québec accorde une aide financière de plus de 15 millions de dollars sur trois ans à la Fondation des maladies de l'œil.

Le gouvernement Legault met cette mesure en place afin «d’identifier les difficultés qui pourraient nuire à l’apprentissage et les éliminer». À la suite du dépistage révélant un trouble de la vue, les parents seront avisés afin que l’enfant consulte un optométriste en clinique pour un examen complet.

De plus, des programmes de sensibilisation s'adressant aux parents d'enfants de 3 à 5 ans seront élaborés par la Fondation des maladies de l'œil pour souligner l'importance d'un examen de la vue avant l'entrée à la maternelle.

«Par cet investissement, nous démontrons notre engagement à prévenir les problèmes que peuvent avoir les enfants et à favoriser leur réussite», a expliqué le ministre Roberge.

Rappelons que les examens oculovisuels de base sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour les personnes de moins de 18 ans et pour celles de 65 ans et plus, une fois par année.