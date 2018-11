Les fans de Skyrim veulent que cette grand-maman soit dans le prochain Elder Scrolls

Les gameurs ont besoin d’Elder Scrolls 6, et rapidement. Ce n’est pas juste à cause que Skyrim est sorti il y a déjà sept ans, non. Il faut qu’Elder Scrolls 6 sorte vite car il y a une gameuse qui a peur de ne jamais pouvoir y jouer.

Voici Shirley Curry, appelée affectueusement «Skyrim grandma» par ses fans, une youtubeuse de 82 ans avec plus de 420 000 abonnés.

Comme vous l’avez probablement deviné, Curry diffuse ses sessions de Skyrim sur YouTube. Elle débute la plupart de ses vidéos avec «Bonjour mes petits-enfants,» et publie plusieurs fois par semaine, devant une foule de fans qui l’adorent. Note de l’auteur: moi aussi, je l’adore.

Mais là, ses fans s’inquiètent, des suites d’un commentaire qu’elle a fait sous une vidéo YouTube de Bethesda, où l’on apprenait que le prochain Elder Scrolls ne sortirait pas avant encore quelques années.

«C’est le clou dans mon cercueil. Littéralement! Quand [Elder Scrolls] Skyrim 6 sortira, j’aurai 88 ans! Je n’aurai probablement pas la chance d’y jouer, alors je vais arrêter d’y rêver :( », peut-on lire dans une capture d’écran partagée par IGN.

Ses paroles sont rapidement devenues virales sur Reddit dans les communautés Skyrim qui elles, ont voulu rendre hommage à leur mamie préférée avec une pétition Change.org. La pétition supplie Bethesda d’immortaliser Shirley Curry, en tant que NPC, arme ou endroit dans The Elder Scrolls 6.

Au moment d’écrire ces lignes, la pétition a plus de 13 000 signataires sur un objectif de 15 000.

Bethesda n’a pas répondu pour le moment, se concentrant davantage sur Fallout 76 dans ses communiqués. Cependant, il n’est pas rare pour la compagnie de rendre hommage à ses fans. Le personnage «Erik The Slayer» de Skyrim était, en fait, un hommage à Erik West, un mégafan d’Oblivion mort d’un cancer peu de temps avant la sortie d’Elder Scrolls V.

Plus que jamais, on veut la suite d’Elder Scrolls. Pour mamie.