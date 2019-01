Des gameurs donnent plus de 3 M$ à la prévention du cancer!

Une semaine riche en émotions se concluait hier à l’édition hivernale de l'événement caritatif Awesome Games Done Quick.

Ces sept jours de speedrunning intensif auront permis d’amasser plus de 2,39 M$, qui iront à la fondation Prevent Cancer, qui œuvre à la recherche contre le cancer.

Ces marathons, organisés biannuellement par le site Speed Demos Archive, permettent d’amasser chaque année des fonds au bénéfice d’associations caritatives, principalement Médecins sans Frontières et Prevent Cancer Foundation.

Des centaines de joueurs se mettent au défi tour à tour de terminer des jeux vidéo le plus rapidement possible.

Plusieurs records de temps mondiaux sont même battus lors de ces événements qui se déroulent devant un public sur place et en direct du Web via la plateforme Twitch.

Cette année encore, ils ont battu leur propre record de dons avec 2 396 662,51 $ américains (soit 3 178 118,29 $ canadiens).

Le montant est lié à plus de 46 000 dons ainsi qu'à la vente des t-shirts exclusifs sur le site The Yetee, des dons de partenaires, des abonnements et des pourboires en bits (la devise de Twitch) sur la chaîne de diffusion de l'événement.

Certains donateurs ont confié sur le clavardage d'Awesome Games Done Quick n’avoir donné aucun cadeau à Noël pour conserver un maximum d'argent à donner à cet événement.