Les minables

Ils pullulent sur le Web, ils s’encouragent les uns les autres. On dirait qu’ils forment un club asocial secret. Pourtant, on ne les voit que rarement au grand jour.

La semaine dernière, ils s’en donnaient à cœur joie sur les pages de différents médias pour célébrer le décès de 7 enfants d’une même famille dans un incendie, pour la simple raison que ces enfants étaient des immigrants syriens. Ces individus nauséabonds ne sont qu’une minorité, mais leur fiel dégueulasse finit toujours par nous atteindre. Ils sont minables.

Rabaisser pour s’élever

Les personnalités publiques, notamment Alexandre Champagne et Xavier Camus, ont été nombreuses à dénoncer les propos racistes et déplacés qui ont été diffusés après la publication de la nouvelle. D’ailleurs, la page Facebook de TVA Nouvelles a préféré retirer sa publication plutôt que de laisser les messages haineux être repris davantage. Sage décision.

Mais il nous revient, comme société, de nous questionner sur les raisons qui poussent des individus, aussi détestables soient-ils, à publier de telles horreurs.

On pourrait penser que les commentaires racistes et haineux qu’on retrouve sur le NET sont publiés sous de faux profils, mais non ! Un grand nombre d’entre eux sont publiés par des gens qui n’ont même pas le génie de se cacher le visage pour propager leurs imbécilités. Des gens qui se présentent au travail ou au dépanneur le lendemain sans la moindre gêne.

Heureusement, ces propos nous en disent beaucoup plus au sujet de leurs auteurs qu’au sujet de notre société.

En effet, quel individu heureux peut améliorer son quotidien en bavant sur ses congénères ? Aucun. Qui peut réellement s’élever en sautant sur plus petit que lui ? Personne.

Force est de constater que celles et ceux qui passent leurs journées à insulter, ridiculiser, attaquer ou rabaisser les autres n’ont pas trouvé d’autre solution pour supporter leur propre misérable existence. J’ai pitié d’eux.

Je, me, moi

Il n’y a pas qu’à propos des immigrants que nos minables sortent de l’ombre. Tous les malheurs d’autrui sont l’occasion pour eux de se sentir supérieur ou d’oublier leur petite vie médiocre, l’espace d’un instant.

On n’a qu’à penser aux commentaires désobligeants qui ont suivi l’annonce de la faillite de Caroline Néron ou celle de Téo-Taxi, un projet d’Alexandre Taillefer. Celles et ceux qui se réjouissaient des difficultés de ces deux entrepreneurs ont-ils déjà seulement tenté de se lancer en affaires ? Ont-ils investi temps, argent et énergie pour tenter de faire rouler une entreprise ? À les lire, on croirait qu’ils ont tous 3 entreprises profitables qui génèrent des centaines d’emplois. Ce sont aussi exactement ces mêmes tristes sires qui ont toujours leur mot (négatif) à dire sur un restaurant ou un autre, comme s’ils avaient déjà passé 15 heures d’affilée derrière un fourneau.

Le comble du minable ?

L’événement le plus scandalisant des derniers jours, c’est probablement la réaction qui a suivi l’émission d’une Alerte Amber, le 15 février dernier. Dans les minutes qui ont suivi l’envoi des messages demandant l’aide du public pour retrouver la jeune Riya Rajkumar, près de 400 appels ont été effectués au 911.

Pas des appels pour offrir de l’aide, des informations ou pour dénoncer un kidnappeur.

Non. Nos minables ont jugé intelligent d’appeler le 911 pour se plaindre d’avoir été réveillés par l’Alerte Amber envoyée à 23 h 30. Peu importe qu’une enfant soit en danger, les minables veulent être en forme pour aller au travail demain.

Mais qui peut se trouver si important qu’il n’arrive pas à comprendre l'urgence d’une telle alerte ? Est-ce que ces morons ont ressenti de la culpabilité, des remords ou du chagrin quand ils ont appris que l’enfant avait été retrouvée morte ?

Probablement pas. Ils étaient certainement trop occupés à commenter des publications Facebook en se réjouissant du malheur des autres...