Les Québécois outillés pour faire une transition vers le véganisme

L’Expo Manger Santé et Vivre Vert a attiré des milliers de personnes samedi au Palais des congrès de Montréal, dont plusieurs adeptes du véganisme et des curieux intéressés à laisser tomber la viande.

Le véganisme est de plus en plus populaire et ne se limite plus à la question du bien-être animal, mais rejoint également les écologistes, selon la fondatrice de l’Expo Manger Santé et Vivre Vert, Renée Frappier. Ce salon n’est pas exclusivement végane, mais la grande majorité des exposants le sont.