Les Remparts éliminés par les Mooseheads

HALIFAX | Les Remparts de Québec sont en vacances. Malgré un effort louable des hommes de Patrick Roy, les Mooseheads de Halifax ont évité l’élimination pour une deuxième soirée consécutive, cette fois pour mettre fin aux espoirs de leurs adversaires qui ont rendu les armes par 3-1, mardi soir, dans le septième et ultime duel de la série au Scotiabank Centre.

En contrôle 2-0 puis 3-2 dans cette confrontation huitième de finale, les Remparts n’ont pas su abattre la bête lors des deux occasions qui se sont offertes à eux dans la capitale néo-écossaise. Résultat des courses : les représentants de la Vieille Capitale sont exclus des séries dès le premier tour pour un quatrième printemps. Une deuxième fois en autant d’années dans une partie décisive.

Ils n’ont toutefois pas à rougir de leurs performances. Que non! Bien peu d’observateurs, si ce n’est pas aucun, ne croyaient en leurs chances de venir à bout des hôtes du prochain tournoi de la Coupe Memorial et champions de la Conférence de l’Est. 35 points séparaient les deux clubs. Et ils ont poussé la série à la limite.

Mardi, les choses ont bien commencé, Sam Dunn ouvrant la marque sur un tir anodin en première période, mais les Mooseheads sont revenus rapidement grâce à Maxim Trépanier en avantage numérique.

Si les Diables rouges ont connu quelques passages à vide, notamment au début du troisième tiers quand Keith Getson a inscrit le troisième filet des siens, ce qui a permis aux Mooseheads de respirer un peu plus, ils se sont butés à Alexis Gravel lors de leurs attaques les plus menaçantes.

Gravel a fermé la porte coup sur coup à Pierrick Dubé et à Dunn vers la fin du premier engagement avant de réserver son plus bel arrêt du jour aux dépens d’Édouard St-Laurent avec moins de 10 minutes à égrainer au cadran. Le portier des Mooseheads a repoussé 26 tirs.

Avec trois minutes à jouer, Roy a joué le tout pour le tout en retirant son partant Camine-Anthony Pagliarulo au profit d’un sixième patineur. Les hockeyeurs de Québec ont réussi à garder le contrôle du disque, en vain. C'en était fait. Au son de la sirène, les partisans des Mooseheads se sont levés d'un trait pour acclamer leurs favoris.

En vitesse

Avec 47 rencontres au total durant la première ronde qui prenait fin hier, il s’agissait du tour initial le plus chargé de l’histoire des séries, l’ancienne marque étant de 46, établie en 2015 et 2018... L’organisation des Mooseheads a déjà vendu 85 % de l’ensemble des billets pour le tournoi de la coupe Memorial qui aura lieu du 17 au 26 mai dans la capitale néo-écossaise... Dix jours de festivités sont d’ailleurs prévus avec des prestations musicales prévues chaque soir de match...

