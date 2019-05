Élections 2018: les stratèges se sont un peu plantés, avoue Isabelle Melançon

QUÉBEC | À la veille du Conseil général du Parti libéral du Québec, la leader parlementaire adjointe de l’opposition officielle, Isabelle Melançon, a admis vendredi que les stratèges de sa formation politique s'étaient «un petit peu plantés» lors de la dernière campagne électorale qui a mené à l'une des pires défaites de l'histoire du PLQ.

En entrevue à l'émission «Là-haut sur la colline» à QUB radio, Mme Melançon a rappelé que l'annonce de l'élimination des pailles de plastique, qui incluait d'autres mesures plus importantes, avait été une erreur, annoncée trop tard dans la campagne.

«Selon moi, oui, c'était une erreur. On avait un plan qui était prêt bien avant le 30e jour de la campagne. On a attendu, il y avait de grands stratèges derrière tout ça. Je crois qu'ils se sont un petit peu plantés. [...] Cependant, il n'y avait pas que les pailles [dans cette annonce]», a-t-elle tenu à rappeler.

Un parti à rebâtir

Loin d'admettre que le Parti a été détruit, elle avoue néanmoins qu'il doit maintenant être rebâti.

«Je trouve que vous êtes dur, s'est-elle défendue à la suggestion d'Antoine Robitaille que son parti était désormais en ruine. Bien sûr que le 1er octobre a été une défaite cuisante. Ç’a été difficile, mais demain [au Conseil général], on va recommencer la reconstruction du parti.»

Isabelle Melançon estime que pour se reconstruire, le PLQ doit se rebrancher sur sa base militante.

«Il faut se brancher sur les régions, sur les militants et c'est ce que je m'en vais faire en fin de semaine», a-t-elle soutenu.

Quelque 500 militants sont attendus ce week-end au Conseil général du PLQ, qui se tient à Drummondville, dans le Centre-du-Québec. «On va travailler pour rebâtir ce parti-là, nous remettre sur nos pieds. On va faire du bruit et on va être entendus.»

Quant à celui qui présidait la campagne, Alexandre Taillefer, elle raconte que la campagne a été difficile pour l'homme d'affaires.

«C'est mon ami. Et ça n'a pas été simple et joyeux pour lui», a-t-elle confié.

Crise des médias

Par ailleurs, elle est revenue sur sa proposition selon laquelle le Québec devrait cesser d'acheter de la publicité sur Facebook, Google, Amazon et dans l'ensemble des GAFA qui, selon elle, explique en partie le déclin des médias.

Dans une motion déposée en Chambre, elle suggère que tous les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux investissent dans les médias québécois plutôt que dans les riches multinationales des réseaux sociaux.

Les dépenses gouvernementales en publicité sur les réseaux sociaux auraient explosé à plus de 6 millions $, selon un article du quotidien «Le Devoir» de septembre 2018, a-t-elle cité.

Par la voie d'accès à l'information, elle compte faire sa propre analyse des montants d'argent public dépensés pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux, des montants qui devraient plutôt être investis dans les médias québécois.

• ÉCOUTEZ Isabelle Melançon, députée de Verdun: