Loi antigang : «Les trois 5» pour stopper les Hells Angels?

Les motards criminels, qui faisaient profil bas depuis plusieurs années ayant même remisé leurs vestes de cuir aux couleurs des Hells Angels, affichent de plus en plus leur appartenance en public. Les autorités sont préoccupées tout comme les citoyens. Est-ce possible de stopper leurs rassemblements même quand ils sont endimanchés?

Le policier Paul Laplante, qui a appartenu à l’escouade spéciale Carcajou qui luttait contre les motards au milieu des années 90, tente de simplifier la loi antigang.

«C’est une loi complexe. Je simplifierais par ce que j’appelle «Les trois 5». Il faut démontrer qu’ils (les motards) sont au moins 5 qui sont criminalisés dans le groupe. Aussi, qu’ils ont été condamnés à des actes criminels punissables de plus de 5 ans dans les 5 dernières années au profit de la gang», vulgarise le policier retraité spécialiste des motards.

Le weekend dernier le mariage du Hells Angels Martin Robert au centre-ville de Montréal a fait gra nd bruit de par son faste et ses invités présumément liés au milieu criminel. Quelque 270 convives étaient présents dont des motards et des mafieux ainsi que des membres de la pègre irlandaise.

La loi antigang aurait-elle pu être invoquée? «Ce n’est pas parce que vous allez dans un mariage que vous êtes identifiés comme un membre en règle des Hells que vous faites nécessairement des profits, de l’argent qui provient du crime», précise Paul Laplante.