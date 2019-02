L'étoile de Justin Trudeau pâlit

L’élection québécoise de 2018 fut la première où les baby-boomers ne constituaient pas la cohorte la plus importante de l’électorat, laissant plus de place à la jeunesse québécoise et à ses préoccupations.

De nouveaux phénomènes ont émergé : la chute du PQ, la montée de QS et l’environnement devenant pour la première fois une ballot question, non négligeable.

Quant à la prochaine élection fédérale prévue à l’automne prochain, ce sera aussi la première où les jeunes entre 18 et 34 ans formeront la tranche la plus importante de l’électorat canadien. Pour comprendre le prochain scrutin, il faudra donc surveiller et analyser cette génération plus volatile que jamais et dont les habitudes restent encore à définir.

Premier constat surprenant du plus récent sondage Léger / La Presse Canadienne sur les intentions de vote fédérales : les jeunes ne sont pas la cohorte la plus favorable à Justin Trudeau. Ce sont en fait les Canadiens âgés de 55 ans et plus qui seraient les plus enclins à voter pour le jeune Trudeau.

Cela dit, le Parti libéral du Canada demeure le parti le plus populaire chez les milléniaux récoltant 31% des intentions de vote, devant les conservateurs (25%), les néo-démocrates (20%) et le Parti vert (15%). Il s’agit tout de même d’une désaffection importante des jeunes envers le PLC.

En 2011, les jeunes ont été les premiers à se tourner vers le NPD de Jack Layton, alimentant la fameuse vague orange qui a déferlé sur le Québec et une partie importante du Canada. Sans la jeunesse, cette vague n’aurait été qu’une vaguelette de sympathie envers le souriant Jack.

En 2015, l’élection de Trudeau n’aurait pas été possible sans l’appui massif de nouveaux électeurs. L’arrivée aux urnes d’une nouvelle génération a propulsé Trudeau vers le pouvoir. Son modernisme et son caractère jovial, tout le contraire du sérieux et stoïque Harper, avaient séduit les jeunes électeurs à la recherche d’un nouveau visage pour le pays.

La surmédiatisation de Trudeau le professeur d’art dramatique, de Trudeau le fils de, de Trudeau le boxeur, avait alors lavé les taches sur l’image du Parti libéral du Canada ternie par les révélations de la Commission Gomery et par les difficultés de ses chefs successifs, Michael Ignatieff et Stéphane Dion.

C’est peut-être sur ce point que l’affaire SNC-Lavalin fera mal aux libéraux fédéraux. Elle renforce l’idée que le Parti libéral du Canada pratique encore la politique à deux vitesses : la politique de la transparence dans l’opposition et la politique de coulisse une fois au pouvoir.

Il faudrait également ne pas sous-estimer l’importance que prend l’environnement dans les préoccupations des jeunes électeurs. Partout au Canada, les partis pro-environnementaux prennent du galon. En Ontario et au Nouveau-Brunswick, les verts ont fait leur entrée sur les banquettes des assemblées législatives. Ils font partie de la coalition gouvernementale au pouvoir en Colombie-Britannique, et deviennent une force politique incontournable à l’Île-du-Prince-Édouard.

Mais, est-ce que Justin Trudeau est encore crédible pour répondre à la question environnementale ? Son image a assurément été amochée par la nationalisation du pipeline de Trans Mountain dans l’Ouest du pays, symbole de l’ambivalence environnementale du premier ministre

Comme chef de l’opposition, il avait réussi à se présenter à l’électorat comme un futur premier ministre vert. Tout un coup de marketing diront certains. Le realpolitik l’a rattrapée une fois au pouvoir, devant concilier les emplois reliés au pétrole et la décarbonisation de l’économie.

Or, pour bien des politiciens d’extrême centre n’ayant pas beaucoup à offrir aux électeurs, la préoccupation environnementale devient un moyen de s’offrir un lustre de progressisme sans trop d’effort. A court terme, cela donne des airs de jeunesse à faible prix. À long terme, c’est une autre histoire.

Est-ce que ce fut le cas pour le gouvernement libéral depuis son élection en 2015 ? Plusieurs de ses décisions nous laissent croire que oui.

Actuellement, le seul avantage pour le gouvernement Trudeau réside dans le fait qu’aucun autre parti n’incarne sérieusement cette préoccupation environnementale. Le NPD est en voie de redevenir un tiers parti, le Parti vert canadien manque d’organisation et de crédibilité, tandis que le Parti conservateur est... conservateur sur l’enjeu environnementale, en plus de compter sur une base électorale se situant autour des puits de pétrole.

Tous les partis ont encore la chance d’offrir quelque chose à la jeunesse au cours des prochains mois.

Celui qui réussira créera peut-être la vague politique de 2019, qu’elle soit orange, rouge, bleue, bleue foncée ou verte.