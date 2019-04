LHJMQ : les Mooseheads à une victoire de la finale

Les Mooseheads ont pris les devants 3-1 dans leur série demi-finale de la LHJQM face aux Voltigeurs de Drummondville grâce à un gain de 5 à 2 obtenu mercredi soir, à Halifax.

Les favoris de la foule ont pris une sérieuse option sur la victoire en inscrivant quatre buts en huit minutes au deuxième vingt. Trois d’entre eux ont été marqués en avantage numérique.

Ce sont les visiteurs qui ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur avec le cinquième but des séries de Dawson Mercer, en milieu de deuxième période.

Les Mooseheads ont répliqué rapidement et vigoureusement. Raphaël Lavoie, Maxim Trépanier, Xavier Parent et Antoine Morand ont tour à tour secoué les cordages pour permettre aux Mooseheads de retraiter au vestiaire après 40 minutes avec une avance de 4 à 1.

Samuel Asselin a ajouté un but pour l’équipe locale en fin de troisième période, dans un filet désert. Dans une cause perdue, Joseph Veleno a marqué son septième but du tournoi printanier.

Alexis Gravel a été solide devant la cage des Mooseheads, bloquant 32 des 34 tirs dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Olivier Rodrigue n’a pas connu sa meilleure soirée, cédant quatre fois sur 22 lancers.

Le cinquième match de la série entre les deux formations aura lieu vendredi, à Drummondville.