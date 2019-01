LHJMQ: un nouveau départ pour Zachary Bouthillier

SAGUENAY | Transigé des Saguenéens de Chicoutimi aux Sea Dogs de Saint John lors des dernières heures avant la date limite des transactions dans la LHJMQ, le gardien de but Zachary Bouthillier est excité par le défi qui l’attend avec sa nouvelle équipe.

En retour de Bouthillier, les Saguenéens ont mis la main sur un choix de deuxième ronde en 2020, appartenant au Phœnix de Sherbrooke, ainsi que d’un choix de quatrième tour l’année suivante.

«C’est sûr que ç’a été un choc pour moi. Je ne m’attendais pas à être échangé, surtout que c’était moi qui étais censé être devant le filet face au Drakkar, a laissé tomber Bouthillier. Je regarde le côté positif de la situation et je crois avoir la chance d’être le gardien #1 là-bas en plus d’avoir beaucoup de tirs».

L’homme masqué de 19 ans s’était amené à Chicoutimi par voie de transaction, vers la fin du camp d’entraînement l’an dernier. Quelques mois plus tard, il connaissait des matchs de 35 arrêts et plus face au Titan d’Acadie-Bathurst, lors du premier tour des séries éliminatoires. Ses efforts ont payé, au dernier repêchage de la LNH, puisqu’il a sélectionné en septième ronde par les Maples Leafs de Toronto.

«Je suis vraiment content d’avoir passé à Chicoutimi. Les séries de l’an passé ont été des moments incroyables. Je pense que j’ai énormément grandi de mon expérience au Saguenay», a-t-il indiqué.

Sans spécifier que la date est encerclée sur son calendrier, il ne cachait pas qu’il avait hâte au prochain affrontement entre les Sags et les Sea Dogs, prévu le 26 janvier prochain à Saint John.

«Je vais être content de revoir les gars. Ça va être spécial d’être de l’autre côté de la patinoire pendant le “warm up” [...]. C’est sûr que je voudrais obtenir le départ, mais ce n’est pas moi qui a le gros bout du bâton», a indiqué Bouthillier qui a fait des accolades à tous ses coéquipiers avant de quitter le Centre Georges-Vézina avec son équipement.

Le filet à Shank

À la suite de la transaction qui a envoyé son acolyte, Zachary Bouthillier, sous d’autres cieux, Alexis Shank s’est vu offrir le poste de gardien #1 des Saguenéens de Chicoutimi.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

«On a échangé Zachary parce qu’on voulait des choix au repêchage qui vont être importants pour nous afin de nous améliorer dans le futur, et parce que Shank, à seulement 18 ans, est prêt à être gardien de but #1 pour notre équipe», a expliqué l’entraîneur-chef et directeur général des Sags, Yanick Jean, dans son bilan final de la période des transactions.

«On s’entendait vraiment bien. C’est rare un duo de gardiens qui s’entend bien de même. Il y a souvent une compétition qui s’installe entre les deux gardiens, mais on ne la sentait pas. On avait une belle complicité», a lancé Alexis Shank.

Après un début de campagne où ses statistiques parlaient d’eux-mêmes, le Lavallois se sent plus prêt que jamais à occuper ce rôle pour la première fois de sa jeune carrière.

«Je vois ça comme une belle opportunité. Ils me font confiance et c’est rassurant», a indiqué Shank. «C’est spécial, car je n’ai jamais vécu cette situation. J’ai toujours partagé le filet moitié-moitié. C’est un beau défi et j’ai vraiment hâte».

En 22 matchs cette saison, le #31 des Chicoutimiens a goûté à la victoire à 10 reprises en plus de maintenir une moyenne de 3,06 et un pourcentage d’efficacité de .896.

Remis d’une blessure à l’aine, il sera à son poste jeudi soir lors de la visite des Olympiques de Gatineau au Centre Georges-Vézina. D’ici là, les Saguenéens porteront un œil attentif à la liste des joueurs soumis au ballottage. Il y a de fortes chances qu’un gardien soit réclamé pour venir seconder Shank lors de la deuxième moitié de saison...