L’Impact fait du bénévolat dans la communauté

Dans le cadre de la semaine de bénévolat MLS WORKS qui vise à souligner le #JourdelaTerre, nous avons donné un coup de main à l’organisme Ruelle de l'avenir, qui prépare son jardin communautaire, et au Projet Harmonie pour sa corvée printanière. . As part of the @mlsworks' Week of Service, which aims to highlight #EarthDay, we helped Ruelle de l’avenir by preparing its community garden, and Projet Harmonie by cleaning the place after a long winter. . #IMFC #greenergoals #mlsworks #communautaire #community #earth #terre #planète #planet