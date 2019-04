L’Impact s’en tire avec un point

L’Impact de Montréal a limité les dégâts au Yankee Stadium, samedi après-midi, forçant le New York City FC à se contenter d’un verdict nul de 0 à 0.

Privé à nouveau d’Ignacio Piatti et peu menaçant tout au long de l’affrontement, l’Impact pourra se satisfaire de ce point de classement obtenu lors de son cinquième match à l’étranger consécutif, d’autant plus qu’il avait encaissé une dégelée de 7 à 1 à Kansas City une semaine auparavant.

D’ailleurs, il a dû jouer plus de 20 minutes avec 10 hommes sur le terrain en raison d’un carton rouge imposé à Maximilano Urruti en seconde demie. De plus, les visiteurs ont joué de chance quand un but a été refusé à la formation new-yorkaise peu après l’heure de jeu, Ismaël Tajouri-Shradi ayant commis un hors-jeu.

De son côté, Zakario Diallo a obtenu une opportunité en or de voler trois points pour l'Impact lors du temps ajouté, mais son tir est passé par-dessus le filet.

Montréal n’a décoché que trois tirs, dont un cadré, au total. Pendant ce temps, le NYFC a dirigé 13 lancers, tout en dominant avec un temps de possession supérieur à 65 %.

Première demie morne

Les deux équipes ont offert du jeu somnifère sur un gazon de piètre qualité durant la demie initiale, pendant laquelle les favoris de la foule ont contrôlé la majeure partie de l’action.

Evan Bush a d’ailleurs eu à s’illustrer à quelques occasions, repoussant notamment un tir bas d’Alexandru Mitrita en provenance du centre de la zone de réparation. Le gardien a également excellé en se projetant à sa gauche sur une frappe de Ronald Matarrita avec une dizaine de minutes à écouler avant la mi-temps.

À l’autre bout du terrain, Saphir Taïder est passé à quelques centimètres de donner l’avance aux siens lorsqu’il a dévié avec sa tête un ballon qui s’est retrouvé directement dans les mains du gardien Sean Johnson sur une remise en jeu.

En bref

La formation montréalaise présente un dossier de 2-2-1 jusqu’ici cette saison.

Les joueurs de l’Impact ont subi les foudres de l’arbitre Ted Unkel, qui a décerné des cartons jaunes à Samuel Piette, Harry Novillo et Bacary Sagna, en plus de chasser Urruti.

Bush est devenu le septième joueur de l’histoire du Bleu-Blanc-Noir à franchir le cap des 15 000 minutes en carrière avec le club.

Blessé au genou droit, Piatti a raté un deuxième match consécutif.

La troupe de l’entraîneur-chef Rémi Garde visitera le D.C. United, mardi, à Washington, avant de disputer sa rencontre locale inaugurale en accueillant le Crew de Columbus, samedi.