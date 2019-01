[Témoignages] Dormir dehors à -30 °C: «J'étais en train de geler sur place»

Sophie vit dans la rue. Elle est venue me voir, il était 9 h du matin, elle sortait du McDo où elle est allée se réchauffer. Elle a du mal à marcher. Elle a passé la nuit dehors parce qu' il ne restait plus de lit pour elle à la Maison Jacqueline, un refuge pour femmes a Montréal.

«J'étais congelée, j'étais en train de trembler et de pleurer. Des policiers m’ont ramassée et ils m’ont emmenée au McDo. Ils ont obligé le McDo à me garder. J'étais en train de geler sur place. Il était environ 5 h du matin», raconte Sophie, dont le témoignage a été diffusé aujourd'hui à l'émission Dutrizac de 6 à 9. La nuit, lorsqu'il fait -30 °C, «il faut marcher, il ne faut pas dormir», poursuit-elle. Sinon, on s'écroule dans un banc de neige.

Les policiers lui ont peut-être sauvé la vie. Dans ces cas d’intervention d’urgence, les agents du SPVM offrent aux sans-abri de les conduire dans un refuge ou à l’hôpital. Sophie leur a sans doute demandé de l’emmener au McDo le plus proche pour se dégeler avant de retourner à l’extérieur au lever du jour.

Coucher dehors, été comme hiver

Été comme hiver, Roger couche dehors, dans un sac de couchage, bien collé sur sa blonde. «C'est mon choix, de rester dehors. J'ai un bon sleeping bag et ma blonde me réchauffe la nuit», lance-t-il.

Il assure réussir à dormir, malgré le froid polaire. «Je suis encore là devant toi, fait remarquer Roger. Les policiers ne nous voient pas, on est cachés.»

L'itinérance en hausse

À Montréal, l'itinérance est en hausse. Les refuges pour les itinérants affichent complet. L’an passé, les nuitées à l’abri des intempéries se sont chiffrées à 230 000 pour les hommes, en hausse de 10 % par rapport à 2017.

C’est pire pour les femmes. Les refuges qui leur sont destinés débordent. On a recensé 25 000 nuitées pour les itinérantes en 2018, en hausse de 3000 par rapport à l’année précédente.

Les solutions passent par l’ajout d’argent. L’administration Plante a promis 12 000 nouveaux logements sociaux et communautaires abordables lors de son premier mandat.

En attendant, la Ville a récemment ajouté 80 lits dans l’ancien Hôpital Royal Victoria. Un itinérant, M. Fournier, est allé y passer deux nuits. «J’ai pas aimé. Il n'y a pas de budget. Il n’y a pas de couvertes, pas d'oreillers. C’est des lits superposés. Il n’y a pas de matelas, il y a des punaises de lit. J’ai pas dormi de la nuit.»

Même s'il n'a pas dormi de la nuit, M. Fournier n’a pas dû être hospitalisé pour traiter des engelures. Quand il va à l’hôpital, c'est, la plupart du temps, parce qu'il souffre d’épuisement après avoir passé trois jours sans dormir.