LNH: Cinq belles surprises cette saison

Au tiers de la saison, on peut dire sans trop se tromper que certains joueurs connaissent une saison au-delà des attentes.



Tandis que certains déçoivent, plusieurs aident leur équipe d'une façon presque inespérée.

C'est le cas de ces cinq joueurs.



Thomas Chabot, Sénateurs d'Ottawa

Après un début de saison canon, le jeune Québécois est loin de ralentir. Il a inscrit 9 points à ses dix derniers matchs.

Au moment d'écrire ces lignes, le numéro 72 est le défenseur le plus productif du circuit, avec 31 points en 27 matchs.

On sait que le choix de premier tour en 2015 est talentueux, mais de là à dominer le palmarès des pointeurs à sa position à 21 ans?

Max Domi, Canadien de Montréal

Le fougueux attaquant a rapidement fait oublier Alex Galchenyuk.

Sa production d'un point par match en surprend plus d'un.

Mais ce qui étonne davantage, c'est qu'il a marqué dix buts en moins de 20 matchs. L'an dernier, il n'en a inscrit que 9 en 82.

Bref, on ne savait pas trop à quoi s'attendre de cet ancien choix de premier tour qui tardait à trouver sa niche dans la LNH.

Une séquence de douze matchs consécutifs avec au moins un point plus tard, on commence à avoir une bien meilleure idée du talent du numéro 13.

Mikko Rantanen, Avalanche du Colorado

C'est officiellement la dernière fois que j'inclus la jeune sensation dans une liste de «surprises».

Cette année, le gaillard de six pieds quatre et 215 livres prouve qu'il appartient bel et bien à l'élite offensive de la LNH.

Il est bien installé au sommet des pointeurs, avec 45 points en 27 matchs.

Son plus près poursuivant? Son compagnon de trio, Nathan MacKinnon (43).

Jeff Skinner, Sabres de Buffalo

Skinner est un marqueur naturel. Il l'a déjà prouvé avec trois saisons de plus de 30 buts.

Or, sa saison de 20 buts en 2017-2018 était décevante.

Avec 20 buts en 28 matchs, l'ailier de 26 ans découvre ce que c'est de jouer avec un centre élite comme Jack Eichel.

Matt Duchene, Sénateurs d'Ottawa

La meilleure saison offensive de Matt Duchene était de 70 points, en 2013-14.

En ce moment, il compte 33 points en 27 matchs, de loin sa production la plus impressionnante.

D'ailleurs, le numéro 95 aurait pu s'effondrer après le «Ubergate» au début du mois de novembre.

C'est tout le contraire qui est arrivé. Il a élevé son jeu d'un cran, comme le prouvent ses 21 points en 13 matchs depuis.