Marwah Rizqy est en faveur d'une déclaration d'impôt préremplie

La députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, se dit en faveur d'une déclaration d'impôt unique et simplifiée.

En entrevue à l’émission Là-haut sur la colline à QUB radio vendredi, elle a expliqué que sous le leadership de son parti, l'ancien ministre des Finances Carlos Leitao avait mis sur pied deux comités pour mener à bien les projets de déclaration d'impôt unique et préremplie.

L'experte en fiscalité a expliqué qu'une déclaration simplifiée serait préremplie et pourrait se faire en un clic.

Les discussions avec Revenu Québec avançaient bien du côté de la déclaration préremplie et étaient sur le point d'aboutir, selon elle.

«Cela va de soi et ce n'est pas très compliqué», estime-t-elle.

«Maintenant, c'est au gouvernement de la CAQ de faire le suivi sur le travail qui a déjà été entamé par Carlos Leitao», a poursuivi Marwah Rizqy.

Quant à l'impact que cette nouvelle approche de déclarations préremplies pourrait avoir sur les firmes qui se spécialisent dans la production de déclarations de revenus, elle a répondu: «Ma seule préoccupation est envers les citoyens. Si on peut simplifier la vie des citoyens et leur faire économiser de l'argent, on va aller dans ce sens-là», a conclu Mme Rizqy.

