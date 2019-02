Melissa McCarthy sacrée « pire actrice » de l’année aux Etats-Unis

Los Angeles | Toute publicité est-elle bonne à prendre? L’actrice comique Melissa McCarthy va le découvrir après avoir «remporté» le prix satirique des Razzies, des anti-Oscars qui récompensent les pires films de l’année à la veille de la cérémonie des Oscars.

Melissa McCarthy a reçu le prix de la «pire actrice» pour ses rôles dans Carnage chez les Puppets, décrit comme pas drôle par un critique, et Life of the Party, dépeint comme «100 minutes de nombrilisme et d’ennui» selon une autre critique.

Mais les juges ont attribué à l’actrice un prix de rédemption pour son rôle dans Can You Ever Forgive Me?, pour lequel elle a été nommée aux (vrais) Oscars.

Certains films frappés par les Razzies n’ont pas bénéficié de la même indulgence.

Holmes & Watson, de Etan Cohen, a reçu non seulement le prix du pire film de l’année, mais aussi ceux de pire réalisateur, pire «remake» et pire acteur de second rôle (John Reilly). Will Ferrell s’en tire avec seulement une nomination dans la catégorie du pire acteur.

Dans cette catégorie, c’est le président américain Donald Trump qui a été distingué, pour ses apparitions dans deux documentaires, notamment le film de Michael Moore Fahrenheit 11/9.

Les «Golden Raspberry Awards» ont été inventés dans un salon de Los Angeles en 1981 par des anciens étudiants en cinéma et des professionnels d’Hollywood. Razzy est le diminutif du mot fraise en anglais, qui est un symbole de dérision et de moquerie.

Les Oscars se tiendront dimanche soir à Los Angeles.