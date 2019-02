Mike Moustakas demeure à Milwaukee

Le joueur de troisième but étoile Mike Moustakas a accepté un contrat d’un an des Brewers de Milwaukee, dimanche, et disputera la prochaine saison avec l’organisation l’ayant acquis durant l’été dernier.

C’est ce qu’a rapporté le site The Athletic. La valeur de l’entente n’a pas été précisée.

Le vétéran de 30 ans avait été échangé aux Brewers par les Royals de Kansas City en juillet 2018. Pendant la plus récente campagne, il a conservé une moyenne au bâton de ,251, totalisant 28 circuits et 95 points produits.

Invité deux fois à la classique des étoiles du baseball majeur, Moustakas a fait marquer 474 points et cogné 147 longues balles en 988 rencontres depuis le début de sa carrière.