Mike Ward «comprend» Jérémy Gabriel de fermer ses réseaux sociaux

L’humoriste Mike Ward a réagi à la décision de Jérémy Gabriel, de suspendre ses comptes Facebook et Instagram après avoir reçu des menaces de mort.

Sur sa page Facebook, Mike Ward affirme comprendre que le jeune chanteur ait décidé d’abandonner les réseaux sociaux. Il indique avoir lui-même reçu bon nombre de messages haineux en marge de son premier procès, rappelant qu’un homme de Québec, arrêté par la police, «avait des fusils et un plan» pour attenter à sa vie.

L’humoriste a déploré les attaques contre Jérémy Gabriel sur les réseaux sociaux.

«Cette fois-ci, c’est Jérémy qui reçoit la haine, et, pour ça, j’ai beaucoup d’empathie pour lui. J’espère que les gens qui lui envoient des messages haineux ne pensent pas m’aider. La haine n’aide personne.»

Il a par ailleurs rappelé que son combat en justice l'oppose à la Commission des droits de la personne, et non à Jérémy Gabriel.

«Je ne me bats pas contre un jeune handicapé et sa famille, je me bats contre un organisme gouvernemental qui est en train de censurer mon art», conclut-il.