Nintendo annonce plein de jeux indépendants pour la Switch

C’est avec humour et enthousiasme que Nintendo a dévoilé, lors de sa diffusion Nintendo Direct du 20 mars, plusieurs jeux indépendants qui arrivent sur la Switch.

Quelques surprises, dont le dévoilement d’un «mash-up» entre The Legend of Zelda et Crypt of the Necrodancer, et The Red Lantern, un jeu où l’on devra survivre à des situations pas chouettes à bord d’un traîneau à chien.

Voici donc les jeux qui arrivent bientôt sur la Nintendo Switch!

Cadence of Hyrule

Printemps 2019

Cuphead

18 avril 2019





Rad

Été 2019





Overland

Automne 2019





Neocab

Été 2019





My friend Pedro

Juin 2019





The Red Lantern

2019



Darkwood

Mai 2019





Katana Zero

18 avril 2019





Bloodroots

Été 2019





Pine

Août 2019





Super Crate Box

Avril 2019





Nuclear Throne

20 mars 2019





Swimsanity

Été 2019





Ultra Bugs

2019

Creature in the Well

Été 2019





Blaster Master 2

20 mars 2019





Stranger Things 3

4 juillet 2019



*l'ajout des bandes-annonces est en cours