Un hommage aux femmes et aux hommes qui ont sauvé ma mère. Notre système de santé, pour lequel nous avons souvent des mots durs, produit aussi des petits miracles...

Je m’en souviens comme si c’était hier. Cet appel. Au bout du fil, ma mère. Qui prend de mes nouvelles, d’abord, comme d’habitude.

Mais au son de sa voix, j’ai su tout de suite que quelque chose ne tournait pas rond.

« Ça va Mom? »

Le tremblement dans la voix s’est transformé en sanglots. Un de ces moments dans une vie qui marque une fracture, que quelque chose s’est brisé. J’ai encaissé le choc, tenté d’être le meilleur fils possible, réconfortant, compréhensif.

Mais après le mot « cancer », tout est devenu un peu flou.

****

Il y avait quelque chose d’éminemment ironique dans l’histoire du cancer de ma mère. Voyez-vous, elle travaillait à l’oncologie d’un des grands hôpitaux du Québec, le CHU à Sherbrooke. Un poste administratif. Au 7e étage. Elle côtoyait le cancer tous les jours, mais de l’autre côté du bureau.

Ma mère connaissait le cancer, elle était témoin de ce que tout cela impliquait, quotidiennement. Mais de l’extérieur.

Aussi, quand elle s’est confiée au docteur Pavik d’une petite douleur à l’abdomen, elle n’y voyait pas grand-chose de grave. Elle avait insisté, ce n’était qu’un inconfort, cela ne l’empêchait pas d’aller au gym, ni de travailler.

Examen de routine alors. Et on classera le tout après! Allez, à demain!

****

Quand le docteur Pavik a convoqué ma mère quelques jours plus tard, il était lui-même un peu sous le choc. Une collègue de travail. « Rien de grave » se disait-on. Quand ma mère s’est présentée dans son bureau, il avait l’indicible tâche de lui annoncer qu’elle souffrait d’un cancer du côlon, stade 4. Palliatif.

Un cancer asymptomatique, ou presque. Une rareté que cela se produise ainsi.

Tétanisée, ma mère n’a pas tout compris. Après le mot « cancer », tout est devenu flou. Elle a encaissé le choc comme la battante qu’elle est, jusqu’au moment où j’ai pris son appel...

****

Pourquoi je vous raconte l’histoire de ma mère? Car c’était, hier son anniversaire. Elle a eu 64 ans. Belle comme un ange.

Surtout, car l’histoire de ma mère, c’est le récit des petits et grands miracles que font les gens dans notre système de santé. Il n’existe pas de mots, ni de façons de décrire toute la gratitude que nous ressentons envers les médecins, les infirmières et tout le personnel médical qui a été mobilisé pour aider à sauver ma mère.

À la suite du lourd diagnostic que fut le sien, l’équipe médicale qui la suivait a établi divers scénarios dont l’un, improbable, mais pas impossible, offrait la perspective d’une rémission.

Les docteurs Pavic et Younan avaient toutefois insisté sur l’épineux chemin à parcourir afin que celui-ci se réalise; c’est comme si la route vers la rémission pour ma mère passait par la réalisation de plusieurs étapes périlleuses et que chacune de celles-ci devait se clore par un voyant vert. Un seul voyant rouge, et le tout se compliquait énormément et surtout, la rémission devenait presque impossible.

Ma mère ne s’est pas attardée à ce qui pouvait l’empêcher d’aspirer à la rémission. Elle n’a retenu que le chemin qui l’emmenait là. Dès le départ, je me souviens que ma mère m’a rassuré que ce cancer ne viendrait pas à bout d’elle, qu’elle le vaincrait. Et son assurance a déteint sur ses proches. Beaucoup sur moi.

Et j’en ai eu besoin. Du premier appel jusqu’aux derniers rendez-vous. J’ai accompagné ma mère du mieux que je le pouvais.

****

Quand un de nos proches est atteint du cancer, on devient, dès lors, conscientisé du vocabulaire inhérent à cette fâcheuse maladie. On apprend des termes comme « folfiri », « avastin » ou encore, et surtout dans notre cas, la procédure « CHIP ».

Disons simplement que le chemin de la rémission pour ma mère impliquait obligatoirement qu’elle réagisse parfaitement aux traitements de chimio, qu’au terme de ceux-ci, le cancer se soit résorbé et qu’aucune métastase ne se soit propagée au foie.

Auxquels cas, ensuite, il était possible d’envisager une procédure assez rare, et non sans risques, le CHIP. Tel qu’on me l’avait expliqué, le CHIP, une lourde chirurgie, complexe, consistait littéralement à faire baigner les zones affectées dans un bain de chimio tout en intervenant sur celles-ci. Explication scientifique ici .

****

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Le jour de la CHIP fut l’un des plus difficiles de ma vie. Dans les rencontres préparatoires à celle-ci, l’équipe médicale nous avait prévenus que la procédure n’était pas sans risques. Je me souviens d’un 20% de chances d’y rester. À l’opposé, sans la CHIP, ma mère était condamnée à la chimio. Genre pour toujours.

Cela lui était intolérable.

« All in! »

Ma mère savait qu’elle aurait raison de ce cancer.

Avril 2016, frisquet matin. La CHIP se déroulerait à l’hôpital Notre-Dame à Montréal. La veille, nous avions dormi à l’hôtel. Et beaucoup discuté. Nous devions nous rendre très tôt à Notre-Dame. La prise en charge fut rapide.

Je me souviens d’avoir été surpris, quand l’équipe médicale est venue chercher ma mère, de la voir sans ses prothèses dentaires. Nous avons ri un bon coup. Puis elle est disparue.

Une journée interminable.

Ma mère est descendue vers la salle opératoire avant 8 h le matin. Vers midi, je devais bien avoir marché 8 km dans l’hôpital. On m’avait expliqué rapidement le fonctionnement de l’écran et des pictogrammes afin que je puisse voir où se trouvait ma mère. Rien ne bougeait jamais.

Autre souvenir, l’attention, précieuse, de l’infirmière pivot ce jour-là. Elle m’avait rassuré d’une chose, « si la CHIP est plus longue, c’est bon signe. Quand il n’y a plus rien à faire, c’est moins long. On referme, et c’est tout ».

Vers 17 h 30, on a bougé ma mère. Soins intensifs. Il y avait un impressionnant dispositif de machines et de branchements tout autour d’elle.

« Les prochaines heures seront déterminantes. Nous vous tiendrons au courant de tout développement. »

Le Canadiens jouait ce soir-là. Je suis allé rejoindre mes chums au Jarry. Fallait décompresser. J’ai pu communiquer avec les soins intensifs à quelques reprises. Nous avons convenu que j’y retourne le lendemain matin.

****

Ma mère est passée au travers. Elle le savait. Je me souviens que quelques jours après la CHIP, à Notre-Dame, une des infirmières plaisantait avec moi qu’il fallait venir chercher ma mère, qu’elle ne tenait plus en place! Qu’elle débordait d’énergie !

Vous dire à quel point cela faisait plaisir à l’équipe médicale de revoir ma mère, souriante, pimpante, débordante de santé. De nous voir réunis et heureux. De stade 4 – palliatif à rémission! Ces gens-là sont des héros, des faiseurs de miracles, surtout, des professionnels attentionnés et dévoués.

Ma mère a eu 64 ans hier. Ne pouvant être avec elle, je lui ai envoyé ces quelques mots...

Bonne fête à toi chère maman, ma rescapée, ma survivante, ma battante, ma si belle en santé,

ma gagnante, ma persévérante, ma pas tuable, mon immuable, mon inspiration,

mon phare trop loin, mon socle dans le réel

toi ma maman si belle.

Je t'aime.