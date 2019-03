Nous sommes un peuple de tolérance...

Il ne nous faut pas nous laisser distraire de l’essentiel; le Québec est une terre de tolérance.

Au cours des derniers jours, quelques dizaines de personnes – toujours les mêmes semble-t-il – ont manifesté (et jouis d’une très appréciable couverture médiatique) contre «le racisme» ou pour dénoncer «l’intolérance» dans la société québécoise.

Est-ce vraiment la meilleure manière de le faire, par exemple, quand le président et fondateur du Centre culturel islamique de Québec parade derrière une telle bannière dans la Vieille capitale? Gros doutes.

D’ailleurs, quand la députée Qsiste Catherine Dorion, présente à la manifestation, bien sûr, dénonce le «pointage de doigt et les propos divisifs», on le gout de lui demander de regarder autour d’elle, justement. Car ça ne volait pas haut au royaume de l’extrême gauche antiraciste en fin de semaine...

Ces groupuscules font beaucoup de bruit. Leurs méthodes sont souvent détestables. Comme l’est aussi le vacarme par lequel leur répondent les excités des complots en tout genre du camp adverse.

Ne perdons pas de vue que, sur la ligne de côté, loin de ces grenouillements désagréables, il y a le Québec. La majorité silencieuse, le quidam qui hausse les épaules, qui grimace aussi, à l’occasion, mais surtout, qui n’a cure de ces inepties.

***

Au cours des dernières semaines, des derniers mois, la vie a placé sur mon chemin de nombreuses personnes, de contacts nouveaux sur les réseaux sociaux, des identités véritables qui m'ont permis de mieux comprendre la réalité des néo-Québécois.

(Ça fait changement des faux comptes qui pullulent, des fomenteurs de troubles trop pissous pour échanger visière levée. Ceux-là sont une nuisance.)

Pas que je n'en côtoyais pas déjà. Mais pluralité = compréhension élargie ici. Je pense, par exemple, à Houda Roshdi que j’aime tant lire et avec qui c’est agréable d’échanger.

Citoyenne québécoise de confession musulmane, progressiste, universitaire, membre de Québec solidaire, où elle prend part aux débats sur la laïcité. Ces réflexions sont un baume dans ce magma où tout n’est pas toujours très joli, croyez-moi. Ou croyez-là, plutôt. Extrait d’un texte qu’elle a écrit récemment concernant les débats sur la laïcité au sein de son parti :

«Malheureusement, prendre part à ce débat m’a fait réaliser l’existence d’une tendance très répandue chez les militants de gauche: il est devenu quasi-impossible de formuler une critique ou remettre quoi que ce soit en matière de pratique religieuse musulmane même lorsque ces critiques émanent des musulmans eux-mêmes, “Respecter la religion des autres”, est le mot d’ordre en matière de gestion de la diversité, Comme si une croyance et une pratique étaient par nature complètement hors du champ de la critique.

Certains ont tenté de discréditer ma voix et celles de plusieurs militantes sous prétexte qu’on ne porte pas le voile. Ce discours prétendument progressiste reprend à son compte celui des prédicateurs radicaux, pour qui une vraie musulmane est une musulmane voilée. Il est là le danger dans ces appels au supposé “respect” qui, malgré toutes les bonnes intentions, risquent seulement de sacraliser et créer des forteresses idéologiques autour de certains sujets. Or, si nous ne sommes plus en mesure de faire une critique de la religion, ce sont les musulmans eux-mêmes qui en payent doublement le prix.»

Et si on donnait plus d’importance aux voix de raison, à celles et ceux qui discutent plutôt que ceux qui invectivent... Et de telles voix, chez Québec solidaire, il y en a pas mal. Il nous faut les écouter.

Un Québec ouvert, pluraliste, terre d’accueil depuis longtemps...

Le Québec moderne se construit à coup de métissage, de greffes, de cafouillages et de réussites. Mais surtout, il perpétue une tradition de tolérance envers l'autre.

On ne le répète pas assez souvent, mais au prorata de sa population, cette nation accueille bien au-delà de sa capacité réelle d’intégration, et ce, depuis longtemps. Plus que la France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne.

Sans heurts majeurs, sans désordre social ni énormes bouleversements. Au Québec, même les révolutions se font tranquillement, calmement.

Vrai que le Québec discute parfois de manière caduque, qu’il peine à bien entretenir ce muscle essentiel en démocratie, celui du débat serein, ce peuple latin qui s’enflamme, mais jamais bien longtemps. Le Québec préfère le compromis à la chicane.

Le Québec réussira, contre vents et marées, à définir sa propre destinée en matière de vivre-ensemble. Même quand on lui criera des noms, même quand on l’accusera de tous les torts. Le Québec est patient, il en a vu d’autres, depuis sa conquête. Le Québec est terre de résilience.

Le Québec n'est pas une terre de dérive identitaire. N’en déplaise aux gorges chaudes qui aimeraient tant convaincre du contraire. Le Québec est une minorité fragilisée qui a inscrit la survivance dans son code génétique.

Le Québec accueille, depuis longtemps, et le fait fièrement. Ne jamais laisser les professionnels du mépris convaincre du contraire.

Non plus, ne pas se laisser distraire ou influencer par ceux qui boivent aux râteliers infects de la peur de l'autre.

L'écrasante majorité des Québécois accueille fièrement. L'écrasante majorité de ceux qui nous honorent de leur présence est reconnaissante.

Nous sommes un peuple.

De tolérance.