Offensive pour attirer plus de préposés aux bénéficiaires

Une nouvelle formation rémunérée visant à attirer plus de préposé(e)s aux bénéficiaires au CIUSSS de la Capitale-Nationale contribuera «assurément» à diminuer le supplémentaire obligatoire.

Alors que le CISSS des Laurentides a récemment annoncé la fin du temps supplémentaire obligatoire (TSO) pour tous ses préposés aux bénéficiaires, le CIUSSS de la Capitale-Nationale affirme pour sa part que le TSO demeurera une «mesure exceptionnelle». «Si la sécurité des résidents est mise en danger, c’est clair qu’on doit demander à des préposés de rester jusqu’à ce qu’on trouve une solution», a affirmé France Goudreault, directrice des ressources humaines du CIUSSS de la Capitale-Nationale, en marge de l’annonce d’une nouvelle formation de préposés aux bénéficiaires, offerte par le centre de formation professionnelle Fierbourg.

Ce programme d’une durée de près de huit mois offrira plus de 75 % de la formation directement en CHSLD. Les élèves travailleront ainsi avec les équipes de soins, tout au long de leurs apprentissages. Un travail pour lequel ils recevront une rémunération de 15 000 $.

Avec cette nouvelle offensive pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre, le CIUSSS espère attirer au moins 125 nouveaux préposés aux bénéficiaires dès la première cohorte, le mois prochain.

2300 postes permanents

De plus, Mme Goudreault a annoncé que tous les élèves qui termineront la formation professionnelle obtiendront automatiquement un poste permanent. D’ailleurs, les 2300 préposés aux bénéficiaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont tous en voie d’obtenir leur statut «permanent» au cours de l’année. Ces nouveaux postes représentent un investissement de près de 1,5 M$ dollars.

«En formant plusieurs préposés et en offrant des postes à tous nos préposés aux bénéficiaires, ces mesures vont inévitablement réduire la charge de travail et le temps supplémentaire, c’est très clair», a indiqué Mme Gaudreault. «Dès le mois de mai [lorsque les élèves de la première cohorte arriveront à leur portion pratique],nous réduirons la pression sur les équipes», a assuré Mme Gaudreau.

300 postes de préposés à combler

Actuellement, le CIUSSS de la Capitale-Nationale estime avoir un manque à gagner de près de 300 préposés aux bénéficiaires. «On en embauche toutes les semaines. Nous recevons une quinzaine de CV par semaine, nous faisons les processus de sélection, mais évidemment on ne réussit pas à recruter suffisamment de préposés», dit Mme Gaudreault.

Pour sa part, le syndicat représentant les travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale voit d’un bon œil ces futures embauches. «Les gens sont à bout de souffle, donc quand on me dit que du personnel supplémentaire va arriver, je suis toujours content», a indiqué Richard Boissinot. Il se questionne toutefois sur le fonctionnement du programme, alors que des préposés aux bénéficiaires devront superviser le travail des élèves. «Je me demande comment tout ça va s’organiser quand ils vont être sous le nombre requis d’effectifs sur les étages», a-t-il commenté.