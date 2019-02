On parle de la Journée pour un Internet plus sûr avec un représentant de Google

Aujourd’hui, 5 février, c’est la Journée pour un Internet plus sûr laquelle a été introduite par la Commission européenne et qui est appliquée dans plus de 100 pays.

L’événement vise à promouvoir une utilisation responsable et plus sûre de la technologie en ligne et des téléphones mobiles.

On en parle avec Fabrice Jaubert.

Pour commencer, parlez-nous de votre travail chez Google. Et de la présence de Google au Québec.

Je gère l’équipe Safe Browsing à Montréal.

Nous sommes une partie importante de l’équipe Safe Browsing globale; nous protégeons les utilisateurs Internet contre le malware et l’hameçonnage.

Au quotidien, l’équipe met au point des algorithmes pour détecter de nouveaux risques Internet.

Je suis aussi le responsable du bureau de Montréal.

En plus de Safe Browsing, le bureau comprend une grande équipe Chrome (qui met au point le navigateur), et une équipe de recherche Brain (qui fait avancer la fine pointe de l’intelligence artificielle).

Le bureau de Montréal existe depuis plus de 13 ans.

Quelles sont les erreurs ou les négligences les plus fréquentes que les gens font dans leur utilisation d’Internet et de leur messagerie?

Erreurs et négligences:

Il ne faut pas réutiliser un mot de passe sur plusieurs sites. Le danger est qu’un des sites — peut-être un petit site, avec moins de ressources pour la sécurité — se fait «hacker», et les mots de passe volés. Si votre mot de passe était commun à plusieurs autres sites, ils sont tous maintenant en danger.

Il est préférable d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. (Pour ma part, j’utilise celui qui est intégré à Chrome — ça marche sur tous mes appareils comme ça).

Il faut régulièrement faire ses mises à jour logicielles. Quand une faille de sécurité est trouvée, l’éditeur publie une «patch» de sécurité. À ce moment-là, les détails de la faille sont (généralement) rendus publics — du coup, il devient facile pour un adversaire d’écrire du code pour exploiter la faille. Il vaut mieux être protégé!

Il faut évidemment se méfier de tout courriel qui demande un mot de passe ou qui contient un lien vers un site qui demande un mot de passe — est-ce légitime, ou un site «phishing»? L’utilisation du gestionnaire de mot de passe dans Chrome aide ici aussi: le logiciel ne se trompe pas, lui, quand le site est un faux (il ne fournira pas automatiquement le mot de passe comme il le ferait pour le vrai site).

Comment la sécurité intégrée des produits Google permet-elle d’identifier et de protéger ses utilisateurs contre les sites Web et autres programmes malveillants?

La technologie Safe Browsing permet d’avertir les utilisateurs s’ils sont sur le point d’accéder à un site dangereux.

Nos systèmes nous permettent de parcourir automatiquement des millions de sites par jour et de recenser ceux qui présentent des dangers de malware et d’hameçonnage.

Cette information est présentée aux principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Safari — 3 milliards d’utilisateurs en tout!), et les navigateurs, à leur tour, affichent un avertissement quand l’utilisateur essaie de se brancher sur un de ces sites.

Il est important de respecter les consignes des avertissements (ne pas essayer de les contourner!)

Que propose Google en cette Journée pour un Internet plus sûr?

Pour la Journée pour un Internet plus sûr, Google publie sa liste officielle de 5 conseils pratiques pour demeurer en sécurité et prévenir les risques.