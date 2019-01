On pourra jaser avec des contacts WhatsApp et Instagram sur Facebook Messenger!

Le géant des médias sociaux Facebook travaille à permettre l’interconnexion des plateformes de messagerie qu’il détient, à savoir WhatsApp, Messenger et Instagram.

En effet, selon les informations du New York Times ce matin, vous pourrez écrire à vos amis ou contacts, peu importe où ils sont abonnés, du moment que vous et ces derniers faites partie du trio WhatsApp-Messenger-Instagram.

En deux mots, plus besoin d’ouvrir une deuxième ou troisième application sur votre téléphone intelligent pour écrire, une seule suffira!

Bien que Facebook n’ait pas divulgué de calendrier, les programmeurs du groupe sont en train de reconstruire l’infrastructure sous-jacente des trois applications.

Le NYT ajoute que les applications conserveraient le chiffrement de bout en bout pour préserver la confidentialité des messages.

Accroître l’engagement... et les revenus publicitaires

La direction de Facebook fait le pari que la fusion de ses messageries encouragera l’engagement des utilisateurs.

Comme la croissance des abonnés ralentit chez Facebook, le groupe de Mark Zuckerberg espère tirer davantage de revenus auprès des annonceurs qui verront se multiplier les occasions de placement publicitaires.

Revers à cette interconnexion des messageries, les fausses nouvelles pourront plus facilement se répandre, rendant du même coup plus difficiles leur recherche et leur suppression.

Sur le marché des médias sociaux, le grand perdant sera nul doute Twitter qui voit trois concurrents s’unir d’un coup!

Il sera également intéressant de voir comment les géants Apple (iMessage) et Google réagiront à cette fusion des messageries chez Facebook.