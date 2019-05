«On va tenter de trouver une solution», assure Michel Laplante

L’équipe nationale cubaine pourrait annuler sa traditionnelle tournée nord-américaine puisque ses joueurs sont victimes d’un retard dans l’obtention des visas. Le président des Capitales de Québec, Michel Laplante, croit toutefois que le problème pourrait se régler d’ici la mi-juin.

La tournée des Cubains a toujours été très appréciée aux quatre coins du Canada ainsi que chez nos voisins du sud. Cette tournée servait également de préparation aux Cubains en vue des prochains Jeux panaméricains qui se dérouleront au Pérou, du 26 juillet au 11 août.

«On n’avait pas envisagé la possibilité d’avoir des difficultés à ce niveau. Normalement, on trouve toujours une façon de retrouver le gros bon sens dans tout ça. C’est un impact qui ne touche pas uniquement la Ligue Can-Am. Ça implique beaucoup d'investissements. Tout le monde tente de trouver une façon pour que ça puisse fonctionner. C’est une suite de beaucoup d’événements pour les relations avec la fédération cubaine», a souligné le président des Capitales, Michel Laplante.

Un plan B

Au cas où elle ne serait toujours pas en mesure de traverser la frontière à la mi-juin, l’équipe nationale cubaine se rendra en Amérique centrale pour y disputer une série de matchs au Nicaragua.

«La raison pour laquelle les Cubains ont un plan B, c’est qu’ils ressentent une certaine panique dans le sens ou leur préparation pour les Jeux panaméricains était basée sur leur tournée canadienne et américaine. C’est en train de briser toute leur préparation, a lancé Michel Laplante. Les Cubains n’ont pas abandonné l’idée de venir jouer contre nous. Ça va toujours demeurer leur priorité.»

De son côté, la Ligue Can-Am réfléchit à cette situation inattendue et tente activement de trouver une solution au problème. «Tout ça est arrivé il y a 48 heures, donc on n’a pas encore de plan B. Pour l’instant, on va se concentrer sur le plan A et trouver des solutions tous ensemble», a assuré Laplante.

Une belle visibilité

Le court passage des Cubains ne passe habituellement pas inaperçu aux yeux des amateurs de la Ligue Can-Am. Lors de la toute première année des festivités en 2016, il y a eu plus de cinq millions de téléspectateurs qui ont regardé les matchs retransmis dans différents pays latins. Cette année, les rencontres seraient diffusées sur le web, mais «le nombre de clics devrait être encore énorme», croit le président des Capitales.

Cette «fête de baseball» permettrait également à plusieurs ambassadeurs et toutes sortes de délégations de se rencontrer autour d’un match de baseball de haut calibre.