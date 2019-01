Remaniement ministériel à Ottawa: le Québec gagne un ministre

OTTAWA | Le conseil des ministres fédéral comptera dorénavant un Québécois de plus, au terme d'un remaniement ministériel effectué lundi par le premier ministre Justin Trudeau.

David Lametti, député de LaSalle–Émard–Verdun, occupera désormais le poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Il s'agit d'une grosse promotion pour M. Lametti, élu pour la première fois en 2015 avec l'équipe Trudeau.

Le premier ministre n'a pas manqué de souligner la «carrière juridique et universitaire impressionnante» de son nouveau ministre, ainsi que son «intelligence juridique». À son avis, M. Lametti apportera «beaucoup de force» à son cabinet.

M. Lametti était jusqu'ici secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Neuf des 36 ministres sont désormais issus du Québec.

Ce n'est là qu'un des changements apportés par Justin Trudeau à son cabinet lundi dans le cadre d'un remaniement ministériel rendu nécessaire par la démission de Scott Brison de ses fonctions de président du Conseil du Trésor.

M. Brison a annoncé son intention de ne pas se représenter aux élections fédérales prévues pour octobre prochain, après avoir siégé pendant 22 ans en tant que député.

Avec cinq députés qui accèdent à de nouvelles fonctions, ce remaniement s'avère plus important que ce qu'on avait laissé entendre depuis quelques jours sur la colline du Parlement.

Voici les changements apportés par le premier ministre:

- Jane Philpott passe de ministre des Services aux Autochtones et vice-présidente du Conseil du Trésor à présidente du Conseil du Trésor et ministre du gouvernement numérique.

- Seamus O'Regan passe de ministre des Anciens Combattants à ministre des Services aux Autochtones

- Jody Wilson-Raybould passe de ministre de la Justice à ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale.

- David Lametti devient ministre de la Justice et procureur général du Canada.

- Bernadette Jordan devient ministre du Développement économique rural.

À quelques mois du prochain rendez-vous électoral, ce remaniement est l'occasion pour Justin Trudeau d'envoyer un signal au public, ainsi que de mettre en place ses forces en vue du scrutin.

Un remaniement ministériel est toujours un casse-tête pour un gouvernement, pour conserver non seulement la parité homme/ femme au cabinet, mais aussi la représentation de chacune des régions du pays. Ce qui explique en partie le jeu de chaise musicale auquel on a assisté lundi.

M. Trudeau s'est défendu de rétrograder Mme Wilson Raybould.

Qui est David Lametti?

- Montréalais de 57 ans, il est né à Port Colborne, Ontario.

- Il est père de trois enfants

- Élu pour la première fois en 2015, sous la bannière libérale

- Il a enseigné au niveau universitaire en français, en anglais et en italien

- Il a été professeur titulaire de la Faculté de droit de l'Université McGill, spécialisé en droit des biens, en propriété intellectuelle et droit privé et comparé

- Il a été membre du Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec de l'Université McGill

- Cofondateur et membre du Centre des politiques en propriété intellectuelle

- Il a été vice-doyen à l'enseignement de la Faculté de droit à McGill de 2008 à 2011

- Il a été gouverneur au sein de la Fondation du Barreau du Québec

- Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques et politiques de l'Université de Toronto, d'un baccalauréat conjoint en droit civil et common law de l'Université McGill, d'une maîtrise en droit de la Yale Law School et un doctorat en droit de l'Université Oxford.

Qui est issu du Québec au cabinet?