Oubliez l’or et la Bourse: investissez dans les blocs Lego!

Collectionner les blocs Lego ne date pas d’hier... et c'est également une passion qui ne s'estompe pas nécessairement au cours de l'adolescence.

On sait très bien que nombreux sont les adultes qui, au fil des années, mettent des centaines et des centaines de dollars dans ces ensembles de briques en plastique. Nombreux vous diront: «Je les achète parce que c’est un passe-temps qui passe sous le radar et ça va valoir cher dans quelques années.»

Vous savez quoi? Ils ont raison.

Selon une étude menée par Victoria Dobrynskaya, professeure adjointe à l’École des hautes études en sciences économiques de Moscou, ces petits blocs de plastique qui font tant sacrer quand on marche dessus ont rapporté plus que des stocks importants, des obligations et même l’or au cours des trois dernières décennies.

Certains anciens ensembles Lego sont souvent revendus plusieurs fois le prix de vente initial.

Un kit Star Wars de Darth Revan, vendu 3,99 $ en 2014 a été revendu 28,46 $ un an plus tard sur eBay. Ce qui équivaut à une inflation de 613 %.

Bref, acheter des blocs Lego, c'est (un peu) comme jouer sur Wall Street!

Petit kit deviendra payant

Mme Dobrynskaya a analysé 2300 ensembles vendus de 1987 à 2015 afin de mesurer leur rendement au fil du temps.

Le rendement des châteaux de Poudlard de Harry Potter et des Jedi Star Fighters de Star Wars surpassait celui de la plupart des actions et obligations américaines, rapportant 11 % par an.

De l’autre côté, les petits ensembles, comprenant jusqu’à 113 pièces, ont rapporté 22 % par année.

Les petites séries donnent plus, mais les ensembles de 2000 pièces ont un meilleur rendement que les modèles moyens.

Bien sûr, qui dit valeur dit aussi état physique du produit.

La valeur de revente au fil des ans monte davantage dans le cas d'ensembles Lego neufs, scellés ou presque neufs.

Les meilleures collections?

Certaines séries rapportent plus que d'autres.

Les séries concernant les superhéros, Batman ou Indiana Jones sont parmi celles qui ont une meilleure performance.

Étonnamment, la série des Simpsons est l’une des seules qui aient perdu de la valeur en moyenne.

Fouillez dans vos armoires! Qui sait, vous avez peut-être une mine d’or sous la main!