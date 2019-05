Parachutisme : Lehouillier transporte la bataille sur le terrain politique

Après sa défaite juridique dans le dossier du parachutisme à l’aérodrome de Pintendre, la Ville de Lévis tente de transformer cette affaire en un enjeu électoral pour le scrutin fédéral de l’automne prochain.

«On ne lâchera pas le morceau. On veut que le gouvernement fédéral reconnaisse l’autonomie des municipalités», a insisté Gilles Lehouillier, lundi soir.

Ce dernier espère obtenir deux choses d’Ottawa. La première est la mise en place de «mécanismes de consultation pour prendre en compte les préoccupations locales». La seconde requête est de «mieux encadrer l’émission des permis aux petits aérodromes privés afin qu’ils soient limités à des usages spécifiques».

À court terme, le maire a déclaré que des discussions seront entamées avec le centre de parachutisme Atmosphair pour la mise en œuvre de «mesures d’atténuation».

La semaine dernière, la Cour suprême a refusé d’entendre les arguments de Lévis dans ce dossier. Cela a mis à point final à une saga judiciaire qui a débuté en 2012 et dans laquelle la municipalité a englouti près de 150 000$. «Si c’était à refaire, on le referait. On est là pour défendre l’intérêt de nos citoyens», a assuré le maire de Lévis.

Ascenseur et surplus

Par ailleurs, le conseil municipal lévisien a enclenché, lundi, le processus permettant d’acquérir, par expropriations, trois lots nécessaires à la réalisation du «lien mécanique» (ascenseur) entre le bas et le haut de la falaise, dans le secteur de la Traverse.

«Il y a certains commerces qui n’opèrent plus depuis un certain temps et avec qui on est en négociations pour faire les acquisitions nécessaires. On aimerait bien lancer l’appel de projet à l’automne. (L’ascenseur) est un engagement électoral qu’on a pris», a rappelé Gilles Lehouillier.

D’autre part, Lévis a terminé son exercice financier 2018 avec un excédent de 9,9 millions$. Les 2/3 de la somme seront consacrés au renflouement des réserves financières, notamment celle du déneigement.