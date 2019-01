Pari réussi pour Valérie Maltais

Le passage du courte piste au longue piste aurait difficilement pu mieux de passer pour la patineuse de vitesse québécoise Valérie Maltais, qui est maintenant qualifiée pour les prochains Championnats du monde de distances individuelles.

Ses performances du récent week-end à la Coupe Canada #2, qui avait lieu à Calgary, lui ont effectivement permis d’assurer sa place aux Mondiaux, autant au 1500 mètres qu’au 3000 m. L’athlète originaire de La Baie, au Saguenay, sera aussi membre de la poursuite en équipe, en plus de participer à l’épreuve de départ en groupe.

«Je n’aurais pu espérer un meilleur week-end! Je voulais sceller officiellement ma place pour les Championnats du monde et c’est maintenant mission accomplie, a indiqué Maltais par voie de communiqué. Je me suis sentie nerveuse toute la semaine, mais j’étais aussi excitée de montrer ce dont j’étais capable. Je voyais cette compétition comme une occasion d’apprendre et devenir meilleure.»

Maltais a établi un record personnel à chaque course, améliorant ainsi sa marque de 1,49 s au 1500 m et de 5,28 s au 3000 m.

«Être considérée pour la poursuite par équipe me rend très heureuse, a par ailleurs souligné Maltais. Je pense que je peux apporter du bon à cette équipe qui sera composée également d’Ivanie Blondin et d’Isabelle Weidemann.»

Maltais s’envolera maintenant pour la Norvège à la fin du mois de janvier afin de participer à la Coupe du monde #5, qui sera suivie des Championnats du monde en distances individuelles à Inzell, en Allemagne, du 8 au 10 février. La Québécoise est également qualifiée pour le Championnat du monde AllRound, qui aura lieu à Calgary en mars.

Anxiété et insécurité

Si tout va bien pour Maltais, elle ne cache pas que la dernière année a parfois été difficile pour elle. La Québécoise a ainsi vécu certaines périodes d’anxiété.

«Je n’aurais jamais pu réaliser ce que j’ai fait ce week-end sans le support de Patinage de vitesse Canada, a-t-elle d’ailleurs noté. On m'a permis de transférer de discipline, tout en maintenant mon soutien financier. Ma seule tâche était de me qualifier sur l’équipe nationale en longue piste cette saison.»

«J’ai vécu beaucoup d’anxiété et d’insécurité depuis le mois d’avril, disons que c’est beaucoup de changement en un court laps de temps, a-t-elle avoué. J’ai véritablement débuté mon entraînement sur glace à la fin du mois de juillet. Mes coéquipières ont été essentielles à mon cheminement tout comme mon copain Jordan Belchos [patineur de vitesse longue piste] qui m’a partagé son expérience d’athlète.»

Maltais reconnaît également l’apport de ses entraîneurs Remmelt Eldering, Bart Schouten, Mark Wild et Todd McClements.