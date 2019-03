Parti québécois : l’agonie d’un rêve

Est-ce qu’il y a quelque chose de plus tragique que d’assister au déclin d’une étoile ? En devenant le 3e groupe d’opposition à l’Assemblée nationale, le Parti québécois reçoit une peine d’une cruauté qui ne lai sse personne indifférent.

Après avoir subi une dégelée sans précédent lors de l’élection du 1er octobre dernier, le PQ encaisse une humiliation supplémentaire et se retrouve désormais en queue de peloton au Salon bleu.

La chute d’une idole

L’image d’un parti rétrogradé au dernier rang est porteuse. Le message que reçoivent les citoyens en est un de déchéance, de déclin, d’agonie.

Dorénavant, les 9 députés qui sont toujours fidèles au PQ seront relégués au «poulailler» où ils seront condamnés à se faire péter sur la tête par les journalistes quotidiennement.

Quelle tristesse !

Ce parti qui a longtemps été flamboyant d’ambitions pour un avenir meilleur, qui a porté le rêve d’une génération et qui a mobilisé des milliers de souverainistes enthousiastes se retrouve maintenant dans les notes de bas de page de l’Assemblée nationale.

Qu’on soit souverainiste, nationaliste, QSiste ou fédéraliste, on ressent tous la souffrance du Parti québécois et de ses membres. Le recul du PQ dans l’électorat constitue une blessure importante à l’organisation, mais son passage au titre de 3e opposition est la goutte qui pourrait très bien faire déborder le vase pour plusieurs.

La colère des élus péquistes est immense. La députée Lorraine Richard en a d’ailleurs personnifié l’intensité en quittant furieusement le Salon bleu après avoir entendu la décision du président François Paradis.

Un symbole retentissant

En quittant le Parti québécois comme elle l’a fait, Catherine Fournier a contribué à l’affaiblissement du projet même qu’elle disait vouloir défendre. En parlant du PQ comme d’un véhicule, la jeune députée souhaitait sauver le projet de souveraineté tout en sacrifiant le parti qui lui a donné un sens. En fin de compte, elle est plutôt venue diviser les forces souverainistes plus que jamais.

Au-delà de l’image d’un parti qui s’autodétruit, le PQ se retrouve aujourd’hui avec une image encore plus sombre, celle d’un parti qui vieillit mal.

On n’attire pas des mouches avec du vinaigre, dit-on. Il sera maintenant encore plus difficile pour le PQ, avec ses 9 députés, de convaincre des gros canons de joindre ses rangs. Les chances que le Parti québécois remporte la prochaine élection et arrive à fonder un pays sont à toutes fins utiles nulles.

La situation est encore plus aberrante quand on considère que si tous les députés ouvertement souverainistes à l’Assemblée nationale (les péquistes, les QSistes et Catherine Fournier) choisissaient de se regrouper, ils seraient au nombre de 20 ! Une telle alliance aurait une force symbolique très puissante.

Quoi qu’il en soit, le sort du PQ est loin d’être jeté. Ceux qui croient que le destin du parti est déjà scellé devraient se souvenir que le Parti progressiste-conservateur n’avait fait élire que 2 députés lors de l’élection fédérale de 1993. Il a toutefois réussi à remonter la pente légèrement pour ensuite fusionner avec l’Alliance canadienne et devenir le Parti conservateur, celui-là même qui a été au pouvoir à Ottawa pendant près de 10 ans. Comme quoi : «It ain’t over till the fat lady sings».