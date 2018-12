Patrick Groulx traumatisé chez les scouts

L’humoriste Patrick Groulx a vécu une expérience profondément traumatisante alors qu’il était enfant chez les scouts, expérience qui l’a marquée pendant des années.

L’animateur a raconté cette expérience troublante dans le cadre d’une discussion sur le sommeil, à l’émission Deux filles le matin.

Le petit Patrick avait 12 ans lorsqu’il a dû, dans le cadre de son apprentissage scout, passer 24 heures seul dans le bois. Un défi qu’il était fier de relever.

«On n’était pas trop loin. Fallait faire des petites caches. Dans la nuit, j’avais ma petite cache, mon petit feu, j’étais fier de moi.»

Son bonheur a toutefois été interrompu au petit matin, lorsqu’il a cru qu’un ours était proche de sa cache en le menaçant.

«Les animateurs étaient venus me faire peur en imitant un ours... imaginez! J’étais paniqué, seul dans le bois. Je me souviens que dans les scouts ils nous disaient qu’il faut faire du bruit (pour éloigner les ours). J’ai sorti mes gamelles, je les ai brisées (tellement j’ai frappé fort)», se remémore-t-il.

C’est lors de ce moment traumatique qu’il a développé des problèmes de sommeil.

«À parti de ce moment-là, j’étais incapable de dormir et je faisais des cauchemars épouvantables. Ç’a été un traumatisme épouvantable.»

Selon un expert invité dans la conversation, Patrick Groulx aurait possiblement souffert d’un trouble post-traumatique.

Par ailleurs il semble que les animateurs scouts ont désormais un code de conduite à suivre, et qu’il est interdit de réveiller les jeunes dans leur sommeil.