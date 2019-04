Payeriez-vous 1000 $ pour une paire de billets pour les premières québécoises d’Avengers: Endgame? Des revendeurs croient que oui

À quelques semaines de la parution d’Avengers: Endgame, des revendeurs locaux tentent d’en tirer profit en multipliant les offres de billets sur les sites de petites annonces, dont Kijiji.

Ici, un dénommé Sid Gads tente de vendre une paire de billets pour une représentation 3D au Cinéplex de Brossard pour 1000 $. Il s’agirait de billets dans la rangée centrale.

Paul L, de son côté, laisserait filer un billet pour une représentation IMAX du film se tenant à 22 h au cinéma Scotiabank de Montréal. Il s’agirait du siège A23.

Trois heures la tête levée au ciel dans un siège de première rangée? Bonjour le torticolis!

Pour les chasseurs «d’aubaines», un utilisateur Kijiji sans nom offre également un billet à 100 $ – ou 150 $ la paire! – pour la représentation de 21 h au cinéma Scotiabank.

Pèse sur start, de son côté, vous rappelle que ce film événement sera en salles pendant des semaines et des semaines et des semaines (et rien n’assure que ces œuvres sont sincères, évidemment).

Gardez votre 1000 $ pour des choses plus importantes, pour l’amour du ciel!