Peter Tork, chanteur et bassiste du groupe The Monkees, est décédé

Le musicien américain Peter Tork, surtout connu comme étant le bassiste et claviériste narquois du groupe The Monkees, s’est éteint à l’âge de 77 ans après une longue bataille contre un rare type de cancer.

C’est sa soeur qui a confirmé la triste nouvelle.

Le musicien avait été recruté pour participer à l’émission de télévision The Monkees, qui suivait les aventures d’un groupe de musique. L’émission a été diffusée pour la première fois sur les ondes de NBC en 1966, alors que la chaîne souhaitait surfer sur la vague de popularité des Beatles.

Le groupe a connu un énorme succès au petit écran et à la radio avec des hits tels que I’m a Believer, Daydream Believer et Last Train To Clarksville.

Tork a quitté The Monkees à la fin des années 60 pour tenter une carrière solo avant de revenir au groupe dans les années 80.

L’album des Monkees Good Times!, leur douzième en carrière, avait connu un énorme succès critique lors de sa parution en 2016.

Peter Tork laisse dans le deuil sa femme Pamela ainsi que ses trois enfants.