Pierre Bruneau, Yvon Deschamps et Judi Richards récompensés pour leur philantrophie

Les efforts de Pierre Bruneau, Yvon Deschamps et Judi Richards afin d'aider les autres ont une fois de plus été remarqués. Les trois visages bien connus au Québec seront primés vendredi, au Château Frontenac, lors du colloque Variety – The Children's Charity International.

Grandement associé à la Fondation Charles-Bruneau, le chef d'antenne de TVA se verra remettre le prix humanitaire décerné par Variety International. Cet honneur soulignera sa compréhension, son empathie et son dévouement inhabituel pour l'humanité.

Des stars masculines telles que Simon Cowell, Jerry Lewis et Roger Moore ont déjà reçu pareille distinction.

Impliqués depuis longtemps dans différentes causes, l'humoriste et sa femme accepteront quant à eux le prix Catherine Variety Sheridan pour tous leurs élans de générosité, dont ceux auprès des enfants, de l'organisme le Chaînon ou encore de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud.

Fondée en 1928, l'organisation à but non lucratif Variety – The Children's Charity amasse de l'argent qui sert à épauler des enfants dans le besoin, aux prises avec une maladie ou un handicap.