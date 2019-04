Plus d'une quarantaine de routes fermées à cause des inondations

Plus de 40 routes provinciales sont entravées en partie ou totalement en raison de la crue printanière et des risques d’érosion.

«Nous n’avons pas de statistiques, mais je n’ai pas souvenir qu’il y ait eu autant de routes fermées [lors des inondations historiques de] 2017», avance Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec.

Québec soutient observer la situation de minute en minute et être en mode solution pour assurer la mobilité dans la province. Une digue est en construction du côté de Vaudreuil-Dorion pour protéger l’autoroute 40 de la montée des eaux du lac des Deux Montagnes.

Le ministre des Transports rapelle qu'il est très important de respecter les interdictions de circuler.

«Si la route est fermée, c’est qu’il y a une bonne raison, avertit M. Bonnardel. Parfois, ce n’est pas visible, mais le danger est bien présent.»

Voici la liste des tronçons touchés par les inondations

Abitibi-Témiscamingue

Circulation en alternance R-111 à la hauteur sentier des Fougères, direction SUD, Val-d'Or, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture R-397 à la hauteur R-113, direction SUD et NORD, Secteur Lac-Despinassy, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture Chemin du Nord, direction SUD, Taschereau, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Chaudière-Appalaches

Fermeture R-276 entre Rang des Érables et Avenue du Palais , direction OUEST et EST, Saint-Joseph-des-Érables, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Circulation en alternance R-171 entre R-173 et Rang Saint-Étienne, direction SUD et NORD, Scott, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Laurentides-Lanaudière

Fermeture de 1 voie sur 2 A-15 à la hauteur km 57, direction SUD, Prévost, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture R-117 entre A-50 et R-158, direction SUD et NORD, Mirabel, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture R-158 entre chemin Saint-Simon et A-15, direction OUEST et EST, Mirabel, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : Inondation.

Fermeture R-327 entre R-364 et chemin White, direction SUD et NORD, Montcalm, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : Inondation.

Fermeture R-327 à la hauteur chemin White, direction SUD et NORD, Arundel, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : Inondation.

Fermeture R-327 à la hauteur lac Beaven, direction SUD et NORD, Arundel, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Circulation en alternance R-333 à la hauteur rue St-Onge, direction SUD et NORD, Saint-Hippolyte, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Circulation en alternance R-344 à la hauteur rue Saint-Gilles, direction EST, Saint-André-d'Argenteuil, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture R-344 à la hauteur chemin Principal, direction OUEST et EST, Saint-Joseph-du-Lac, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture ch ouimet à la hauteur chemin Boileau, direction OUEST et EST, Amherst, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture 7e Avenue à la hauteur rivière du Nord, direction SUD et NORD, Val-Morin, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture rang Saint-Rémi entre R-158, Mirabel et chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Colomban, direction OUEST et EST, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture chemin du Tour-du-Lac à la hauteur ruisseau Busby, direction SUD et NORD, Sainte-Anne-du-Lac, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture 5e-et-6e Rang à la hauteur montée des Lévesque, direction SUD et NORD, Sainte-Anne-du-Lac, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : Inondation.

Fermeture chemin du Lac-Louisa à la hauteur route Principale, direction OUEST et EST, Wentworth-Nord, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture chemin de Kiamika à la hauteur rivière du Lièvre, direction OUEST et EST, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : Inondation.

Fermeture Chemin de Dunany à la hauteur chemin Laurin, direction SUD et NORD, Lachute, durée indéterminée, détour Chemin Braemar. Cause : Inondation.

Fermeture Accès rue Rolland à la hauteur rivière du Nord, direction OUEST et EST, Sainte-Adèle, durée indéterminée. Cause : Accumulation d'eau.

Fermeture Chemin Principal vers R-344 OUEST et EST, direction SUD, Saint-Joseph-du-Lac, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture Chemin Lafrenière entre R-347 et chemin England, direction SUD et NORD, Saint-Damien, durée indéterminée, détour Chemin England, chemin Beauparlant, R-347. Cause : Inondation.

Fermeture Montée de la Baie à la hauteur R-344, direction SUD et NORD, Pointe-Calumet, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture chemin de la Rivière-Tapani à la hauteur ruisseau McCormick, direction SUD et NORD, Sainte-Anne-du-Lac, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture chemin deschambeault à la hauteur rivière Kiamika, direction OUEST et EST, Kiamika, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Mauricie-Centre-du-Québec

Fermeture R-349 à la hauteur rivière aux Écorces, direction SUD et NORD, durée indéterminée, détour Détour rang de la rivières aux écorces R-348 et R-350 pour les petits véhicules. Cause : Inondation.

Montérégie

Fermeture Pont Galipeault entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L'Île-Perrot, direction OUEST et EST, durée indéterminée, détour A-40, pont de l'Île-aux-Tourtes. Cause : Inondation.

Fermeture de 1 voie sur 3 Pont de l'Île-aux-Tourtes entre Senneville et Vaudreuil-Dorion, direction OUEST et EST, durée indéterminée. Cause : Travaux.

Fermeture de 1 voie sur 3 A-40 à la hauteur chemin des Chenaux, direction EST, Vaudreuil-Dorion, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture R-340 entre rue Léger et chemin Paul-Gérin-Lajoie, direction OUEST et EST, Vaudreuil-Dorion, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : Inondation.

Fermeture Avenue Saint-Charles à la hauteur rue Léger, direction SUD et NORD, Vaudreuil-Dorion, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture Chemin des Outaouais entre R-342 et montée Inter-Provinciale, direction OUEST et EST, durée indéterminée, détour R-342, Montée Inter-provinciale. Cause : Inondation.

Montréal

Consultez la carte interactive de la Ville de Montréal pour connaître les artères municipales touchées.

Outaouais

Consultez la carte interactive de la Ville de Gatineau pour connaître les artères municipales touchées.

Fermeture de 1 voie sur 2, Circulation interdite aux véhicules lourds A-50 à la hauteur ruisseau de la Brasserie, direction EST, Gatineau, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture de 1 voie sur 3 A-50 à la hauteur pont des Draveurs, direction EST, Gatineau, congestion, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture de 1 voie sur 3 A-50 à la hauteur pont des Draveurs, direction OUEST, Gatineau, congestion, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture Accès A-50 à la hauteur R-307, direction OUEST, Gatineau, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture A-50 Sortie 138 - Route 307, direction EST, Gatineau, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture A-50 Sortie 138 - Route 307, direction OUEST, Gatineau, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture Accès A-50 à la hauteur R-307, direction EST, Gatineau, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture de 1 voie sur 2 R-148 à la hauteur ruisseau Brady, direction OUEST, Pontiac, durée indéterminée. Cause : Érosion.

Fermeture de 1 voie sur 2 R-148 entre chemin Crégheur et chemin de l'Hôtel-de-Ville, direction OUEST, Pontiac, durée indéterminée. Cause : Érosion.

Fermeture R-307 entre rue de Picardie et rue Blais, direction SUD et NORD, Gatineau, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : Accumulation d'eau.

Circulation en alternance R-307 à la hauteur ruisseau Blackburn, direction SUD, Cantley, durée indéterminée. Cause : Bris de la route.

Fermeture CHEMIN DE L'AIGLE à la hauteur rivière de l'Aigle, direction SUD et NORD, Egan-Sud, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Circulation en alternance R-307 entre chemin du Vieux-chemin et chemin du Busard, direction SUD, Val-des-Monts, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Circulation en alternance R-307 à la hauteur chemin du Parc, direction SUD, Val-des-Monts, durée indéterminée. Cause : Érosion.

Circulation en alternance R-307 à la hauteur chemin de l'Église, direction SUD, Val-des-Monts, durée indéterminée. Cause : Bris de la route.

Fermeture R-321 entre rue Saint-André et rue de l'Hôtel-de-Ville, direction SUD et NORD, Saint-André-Avellin, durée indéterminée, détour Rang St Julie E, R323,A50. Cause : Inondation.

Fermeture R-307 à la hauteur chemin Goulet, direction SUD et NORD, Bowman, durée indéterminée. Cause : Bris de la route.

Fermeture R-317 entre R-321 et rue Principale, direction SUD et NORD, Ripon, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture chemin Corrigan à la hauteur rivière Joseph, direction OUEST et EST, Aumond, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture Rue du Collège entre rue Donalda et rue Fabien, direction OUEST et EST, Montcerf-Lytton, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : Inondation.

Fermeture Chemin d'Eardley entre chemin Sincennes, La Pêche et chemin Bradley, Pontiac, direction SUD et NORD, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Circulation en alternance chemin de Blue Sea Nord à la hauteur chemin Léonard, direction NORD, Blue Sea, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture chemin joly à la hauteur rivière Joseph, direction SUD et NORD, Déléage, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture chemin du lac murray à la hauteur crique des Pères, direction SUD et NORD, Aumond, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture chemin Émard à la hauteur crique des Cèdres, direction SUD et NORD, Aumond, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Fermeture Chemin de Blue Sea Nord / Chemin d'Orlo / Rue Principale entre chemin Léonard et montée des Pins, direction SUD et NORD, Blue Sea, durée indéterminée. Cause : Inondation.

Québec (Capitale-Nationale)