Pornographie infantile: une entreprise internet épinglée en Ontario

TORONTO – Cinq personnes associées à une entreprise internet ontarienne engagée dans la distribution à grande échelle de pornographie infantile partout dans le monde ont été arrêtées, ont annoncé les autorités jeudi.

La compagnie YesUp Media de Toronto avait des serveurs qui hébergeaient un géant de la pornographie juvénile avec des millions de fichiers photo et vidéo, a affirmé la Police provinciale de l’Ontario, par communiqué.

Lié à un homme au Vietnam qui n’a pas été appréhendé et qui ne serait jamais venu au Canada selon CP24, ce site web comptait sur 60 000 usagers dans au moins 116 pays. Environ 19 000 utilisateurs avaient payé pour un abonnement de 30 jours.

Ce site web était hébergé par YesUp Media. La police a saisi environ 32 serveurs contenant 1000 téraoctets de données, selon CP24.

Cinq hommes de la région torontoise associés à cette entreprise internet ont été arrêtés. Il s’agit de Zhen He (Patrick) Zeng, Zhen Yu (Jeff) Zeng, Chin Choi (Peter) Kok, Sui Hua (Jeff) Ye et Wen (Larry) Li. Ils font face à la justice pour 11 accusations liées à la possession et la distribution de pornographie juvénile. La police les soupçonne d’avoir su ce que contenaient les serveurs, mais qu’ils ont préféré fermer les yeux.

La Police provinciale de l’Ontario a affirmé que ce serait la première fois qu’une entreprise d’hébergement internet est visée par des accusations au pays pour de la pornographie infantile.

Ils ont été libérés sous conditions en attendant la suite des procédures judiciaires.

L’enquête a débuté en octobre 2012 à la suite d’une plainte à la police de Toronto. Les autorités avaient d’abord traqué des gens qui partageaient de la pornographie infantile. Une deuxième opération a par la suite été enclenchée pour viser les dirigeants de YesUp Media. Ces enquêtes ont notamment été réalisées par la Police provinciale de l’Ontario, la police de Toronto et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis.