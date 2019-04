Pour 2M$, vous pourriez vous acheter un costume original de Darth Vader!

Vous rêvez d’avoir un vrai costume de Darth Vader? Continuez à rêver, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Vous pourrez toutefois tenter votre chance en mai, alors qu’un costume de production sera dans une vente aux enchères.

C’est dans le cadre de la série spéciale du Bonhams intitulée «TCM Presents...Wonders of the Galaxy» que plusieurs objets du cinéma fantastique et sci-fi seront présentés, dont un cruiser du film A Forbidden Planet de 1956.

via Bonhams

Mais, la pièce de résistance est certainement le costume de Darth Vader du film Empire Strikes Back. Il est complet: casque, gants, veste, capes, bottes, etc. Le tout vient aussi avec le coffre d’entreposage original.

via Bonhams

Ce n’est pas l’unique costume de la série ou même du film, mais bien l’un des costumes utilisés après Star Wars IV. C’est Bryce Eller qui en a hérité; un homme qui était chargé de faire des tournées promotionnelles en costume jusqu’en 1981. Eller a été choisi par la production pour ses 6 pi 4po et sa voix assez grave pour émuler celle de James Earl Jones.

Pouvez-vous croire qu’il a gardé le costume de Darth Vader dans son garage jusqu’à tout récemment? C’est ce que confirme Bonhams.

Évidemment, il faut être enregistré pour participer à la vente. La prédiction est que le costume pourrait être vendu autour de 2 millions de dollars. On va laisser faire.

«TCM Presents...Wonders of the Galaxy» commence le 14 mai 2019.