Pourquoi aime-t-on autant la chanson humoristique au Québec? On en parle avec François Pérusse et Daniel Grenier!

Alors que la tendance humoristique est au «stand-up», la chanson drôle – qui était incroyablement populaire il y a quelques années à peine – semble en voie de disparition sur les scènes et radio du Québec.

Qu’en est-il vraiment?

Pourquoi aime-t-on autant ce genre en soi?

Et, surtout, un ski-doo, peux-tu laisser ça dans ta cour?

Philippe Melbourne Dufour, André Péloquin et Stéphane Plante parlent de tout ça et bien plus avec les humoristes musiciens François Pérusse et Daniel Grenier ainsi que l’historien Robert Aird.

Bonne écoute!