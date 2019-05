Prison à vie pour une mère qui a noyé son fils

TROIS-RIVIÈRES – Marilou Beauchamp-Filion, cette mère qui avait tué son fils Lucas en le noyant en 2017, a été condamnée à la prison à vie, mercredi, au palais de justice de Trois-Rivières.

En vertu de la sentence décernée pour meurtre au deuxième degré, qui faisait suite à un plaidoyer de culpabilité, la mère ne pourra pas tenter d'obtenir une libération conditionnelle avant au moins 13 ans et demi.

Le 1er septembre 2017, Marilou Beauchamp-Filion devait retrouver son ex-conjoint pour lui amener son fils, le petit Lucas, qui devait passer la fin de semaine avec son père. Or, elle ne s'était jamais présentée au rendez-vous.

Le père de Lucas, Jason Cuscuna, a raconté au juge qu'il a immédiatement compris que quelque chose de grave s'était passé. C'est finalement le père de Marilou qui l'avait retrouvée couchée sur le dos dans son bain, tenant l'enfant dans ses bras, la tête submergée sous l'eau.

La mère avait consommé de l'alcool et des antidépresseurs et espérait mettre fin à ses jours. Elle a dit aux policiers avoir agi de la sorte parce qu'elle n'acceptait pas la garde partagée et espérait avoir son fils avec elle pour toujours.

Témoignages déchirants

Plusieurs membres de la famille ont tenu à s'adresser au juge et à l'accusée, ce qui a laissé place à des témoignages très émotifs.

Jason Cuscuna s'est adressé à son ex-conjointe, soulignant au passage à quel point il était difficile pour lui de se tenir devant elle, relatant l'histoire de leur relation et les bons moments partagés, mais a affirmé qu'il se devait d'être là pour que justice soit rendue envers leur enfant.

«Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, mais tu ne me laisses pas le choix», a-t-il dit.

La sœur de Jason Cuscuna s'est montrée plus incisive. «Comment as-tu pu en arriver là. Croire que c'était la solution? Tu nous as détruits. Est-ce que c'était ton but ultime? Est-ce que ça en valait la peine? J'espère que ces années en prison te donneront le temps de réfléchir à la souffrance que tu nous infliges. Tu es en vie pour une raison: trouver une façon de devenir une meilleure personne», a déclaré Nadia Cuscuna.

Sept personnes ont été entendues par la cour, dont la grand-mère du petit Lucas. «Tu as brisé mes rêves de voir mes deux petits-fils grandir ensemble. Une partie de moi-même est morte avec lui», a déploré Élisa Cuscuna

«Tu as tué ma famille et mon fils, Jason, n'est plus le même depuis. Il faut rendre justice, à la mémoire de Lucas», a-t-elle ajouté.