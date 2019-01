Gros rabais sur la Xbox One X avec, en prime, un jeu gratuit!

Vous hésitiez encore à vous acheter la Xbox One X? Votre patience est maintenant récompensée: Amazon offre un rabais de 90$ sur la Xbox One X en plus d'un jeu gratuit - Fallout 76, hé oui! - en prime.

Ç'est beaucoup de croustilles et de liqueur, ça!

Présentement, vous pouvez vous procurer l’ensemble comprenant la console 1TB et Fallout 76 pour 509,99$ au lieu de 599 ,99$. Vous pourrez ainsi essayer le fameux jeu qui a tant reçu de mauvaises critiques sans même débourser un sou!

L’ensemble comprend donc la version digitale du jeu, la console 1TB, une manette Xbox One, ainsi qu’un mois gratuit du Xbox Game Pass pour pouvoir essayer le fameux jeu, avec des amis et inconnus, en ligne.

Étrangement, la console seule ou l’ensemble NBA 2K19 sont, quant à eux, seulement réduits de 80$.