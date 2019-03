Troisième lien : Québec Solidaire manque de données

Québec solidaire est contre un troisième lien, mais est incapable de donner une évaluation des gaz à effet de serre qu’il pourrait engendrer.

Québec solidaire faisait connaître, jeudi, ses demandes prébudgétaires dont le thème central est axé sur l’environnement.

Parmi les requêtes du parti pour lutter contre les changements climatiques, celle de ne pas construire de troisième lien entre les deux rives de Québec.

En entrevue à l’émission Là-haut sur la colline à QUB radio, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a expliqué que le troisième lien ne ferait qu’augmenter le volume de trafic.

«Peut-être que les gens de la CAQ vont nous annoncer des initiatives en transport en commun, mais vont-ils définitivement renoncer au troisième lien? Parce que le troisième lien, en voilà une façon de ne pas s’engager dans la lutte contre les changements climatiques», a-t-elle lancé sur les ondes de QUB radio.

«Plus on construit des routes, plus ça maintient les voitures sur les routes et la congestion continue», a-t-elle ajouté.

Questionné par l’animateur, Jean-François Gibeault, sur l’effet d’un troisième lien sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), Mme Massé a choisi de s’en remettre au critique en matière de l’environnement de Québec solidaire, Sol Zanetti pour y répondre.

«Moi, je ne suis pas la spécialiste du dossier. Je ne dis pas qu’on ne l’a pas fait (l’estimé), si vous (la) voulez, demandez à notre spécialiste Sol Zanetti », s’est-elle défendu.

Or, questionné plus tard sur la question, M. Zanetti, a avoué ne pas connaître la réponse à cette question.

En fait, il a expliqué qu’il n’existait pas d’estimation mesurant l’augmentation des GES attribuable à la réalisation d’un troisième lien, puisque le projet n’était pas encore connu.

Par ailleurs, rappelons qu’en campagne électorale, la CAQ affirmait qu’un troisième lien réduirait les émissions de GES puisqu’il permettrait de désengorger le trafic.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Manon Massé à QUB radio :