[QUIZ] Qui sont ces musiciens ayant «joué» dans les Simpson?

Le créateur de Free Fallin’ figure dans l’épisode où Homer participe au camp du Rock proposé par les Rolling Stones. En plus de Jagger, Richards et Petty, on peut aussi voir Elvis Costello, Lenny Kravitz et Brian Setzer. Le regretté Tom Petty avait l’habitude des dessins animés. Il a prêté sa voix au personnage de Lucky dans la série Henri pis sa gang (King of the Hill).