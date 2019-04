Réseau structurant: Québec 21 s’adresse au PM pour réclamer des études indépendantes

L’opposition de Québec 21 demande au gouvernement d’exiger des études indépendantes pour le réseau structurant.

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, en a fait l’annonce mardi matin au lendemain d’un conseil municipal où il a encore une fois largement été question du projet de 3,3 milliards $.

Il a indiqué que son cabinet écrirait au premier ministre François Legault, au ministre de l’Environnement, Benoît Charette, et au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour demander une analyse comparative précédée d’une étude de besoins exhaustive réalisée par une firme indépendante. En attendant, il exige pour une énième fois que le projet soit mis sur pause.

Il souhaite entre autres qu’on étudie sérieusement l’option d’un métro.

Il a d’ailleurs laissé entendre que selon lui, le métro pourrait coûter le même prix qu’un tramway. “Je me pose la question. Pour le tramway, il faut ouvrir et creuser une tranchée. Pour le métro, il y a deux façons. Tranchée ouverte ou tunnelier.” Quand on lui demande sur quoi il se base pour affirmer que les deux modes pourraient coûter le même prix, il répond “Je ne suis pas un expert. On veut que les experts se prononcent.”

Il est généralement admis que le tramway coûte environ quatre fois moins cher qu’un métro au kilomètre.

Mais selon lui, l’amortissement sur un plus long terme peut réduire les coûts d’un métro, un argument aussi évoqué par le collectif citoyen J’y vais en métro, qui fait la promotion de ce mode depuis des mois.