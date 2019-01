Retomber en amour avec le iPhone

TEST - Le iPhone XR, l'un des plus récents modèles disponibles depuis fin octobre, est l'alternative la plus intéressante pour ceux qui désirent un nouvel appareil d'Apple à prix plus «abordable» que ses cousins XS et XS Max.

Malgré un marché saturé et des ventes à la baisse, un rapport de l'AFP rappelle que le prix élevé de la nouvelle génération de iPhone a permis au géant californien d'augmenter son chiffre d'affaires tiré de ses appareils de 29%.

Le iPhone XR, le moins cher des trois, est actuellement le plus moussé de la famille par Apple.

Pourtant, ce modèle rassemble pratiquement l'intégralité des fonctionnalités des deux plus dispendieux.

D'ailleurs, la tech basée à Cupertino offre des rabais alléchants en magasin pour ceux qui souhaitent échanger leur vieil appareil pour un iPhone tout neuf.

Par exemple, en remettant votre vieux iPhone 7 Plus lors de l'achat, le XR de 64 Go vous coûtera 649$ plutôt que 1029$.

Vous l'avez à l'oeil? Devriez-vous l'acheter?

Nous le testons depuis un mois. Voici ce que vous devez savoir.

Une rapidité inégalée

L'une des principales raisons qui poussent les gens à changer de téléphone, c'est lorsque leur ancien appareil ralentit de façon significative.

Le iPhone XR, tout comme le XS et le XS Max, est équipé de la toute nouvelle puce A12 Bionic.

Comparativement aux autres appareils haut de gamme sur le marché, c'est la puce la plus performante en ce moment – et de loin.

Geekbench a testé les processeurs. Selon leur référence de base qui débute à 4000 (Intel Core i7-6600U), le XR marque 4795 points, deux de moins que le XS et le XS Max.

À titre comparatif, l'Android avec la meilleure note est le Samsung Galaxy S9+, avec 3315 points.

Après une utilisation assez exhaustive pendant les Fêtes, j'ai constaté une différence de rapidité d'exécution et de fluidité significative entre le XR et mon ancien appareil, le iPhone 7.

Les applications s'ouvrent et peuvent être utilisées rapidement. On parle d'une augmentation de 30%, selon différents rapports. L'expérience utilisateur est très stable. Je n'ai noté aucune baisse de régime, même lorsque j'ouvrais des dizaines d'apps en simultané et que je jouais à des jeux demandants, comme Asphalt 9, F1 Mobile ou NBA 2K Mobile.

(Disons que j'ai vraiment hâte de tester The Elder Scrolls: Blades à sa sortie.)

La seule différence sous l'écran entre le XR et les deux autres serait la quantité de mémoire vive disponible.

Le XS et XS Max profiteraient de 4 Go de RAM et le XR, de 3 Go.

Qu'est-ce que ça veut dire?

Lors de situations de «multitâches», les transitions entre applications pourraient être un peu moins rapides, mais la différence est loin d'être significative, surtout en considérant la différence de prix.

Bref, c'est loin d'être un facteur déterminant.

Aussi, l'époque où l'on manquait d'espace sur notre téléphone est officiellement terminée: le XR est offert avec une capacité de stockage de 64, 128 ou 256 Go.

On ne sait pas trop ce que vous enregistrez sur votre téléphone, mais avec le service iCloud, ça me semble amplement suffisant pour tous les types d'utilisateurs.

Écran et esthétisme

Le type d'affichage est la différence majeure entre le XS, le XS Max et le XR.

Tandis que ses cousins moins abordables sont équipés d'un écran OLED (Super Retina) d'une résolution supérieure à 1080p, le XR utilise un écran à cristaux liquides appelé Liquid Retina.

Les noirs sont légèrement moins bien définis et l'angle de visionnement est réduit. Mais qui a besoin d'un angle de visionnement spectaculaire sur un téléphone?

Bien qu'il s'agit de l'écran ACL le plus évolué à être installé sur un iPhone, sa résolution de 1792 pixels par 828 est inférieure à celle requise pour une réelle image pleine HD.

Or, sur un écran de 6,1 pouces, c'est pratiquement impossible à distinguer. Un peu décevant, j'en conviens.

La fonctionnalité «True Tone» ajuste l'image, la teinte et les couleurs en fonction du contenu regardé.

Aucun bouton ne se trouve sur la façade de l'appareil, tout comme le iPhone 8. L'écran prend toute la place. Face ID permet de déverrouiller le téléphone, afficher le contenu des notifications, payer, télécharger des applications et j'en passe.

Comme il s'agit d'un téléphone avec lequel on peut faire des appels (on l'oublie parfois), le haut-parleur de discussion est installé sous la forme d'une petite section noire sur le devant.

Cependant, cette petite «fenêtre» gêne parfois notre expérience de visionnement, notamment lorsque l'on regarde des vidéos ou que l'on joue à des jeux.

Aussi, la grosseur de l'écran et sa résolution non traditionnelle nous permet de «zoomer» la vidéo pour qu'elle occupe la totalité de l'écran.

Une fonctionnalité totalement inutile, si vous voulez mon avis. Je n'ai pas encore trouvé une seule vidéo qui s'ajuste parfaitement. On perd une grande partie du haut et du bas de l'image.

Par contre, l'image est mise en vedette lorsque l'on utilise des apps, que l'on joue à des jeux ou que l'on regarde nos photos.

Le boîtier du iPhone XR en aluminium est offert en six couleurs éclatantes. Tandis que le XS et XS Max est se contente de tons doré, gris, et argent, le XR nous rappelle la belle époque du iPhone 5c, avec un rouge, un jaune, un blanc, un noir, un corail et un bleu.

Les couleurs sont éclatantes et ramènent un peu de vie et de personnalité à la marque à la pomme.

L'appareil résiste aussi à l'immersion aquatique temporaire, à la poussière, aux éclaboussures et aux dégâts du quotidien. Un bon plus dans le monde actuel.

Trop gros?

J'ai toujours été sceptique de l'aspect pratique d'un téléphone de grand format. J'ai préféré le iPhone 7 et le iPhone SE à leurs cousins plus imposants pendant leur durée de vie respective.

Le XR a complètement changé mon opinion sur cette catégorie d'appareils.

Sa prise en main est naturelle. Il n'encombrera pas vos poches, même avec un étui protecteur mince. Si vos poches sont peu profondes, vous devrez peut-être en acheter des plus creuses, parce qu'il reste assez long.

La meilleure pile sur le marché

Après la performance, un des éléments les plus importants d'un téléphone est la durée de vie de sa batterie.

Et à ce niveau, le XR passe le test «les deux doigts dans le nez».

En fait, c'est le iPhone qui peut être utilisé le plus longtemps en un cycle de recharge de l'histoire d'Apple, soit près de douze heures si tout ce que vous faites est naviguer sur Internet.

Il n'est égalé que par le Samsung Galaxy Note 9.

Vidéo 4K et HDR

Équipé d'un appareil photo simple de douze mégapixels à grand-angle et un zoom digital 5X, l'XR peut aussi filmer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Le mode portrait très efficace est aussi inclus. Les photos sont superbes, faciles à corriger et à modifier. La caméra frontale propose aussi l'option.

Contrairement aux autres modèles équipés d'un appareil double qui possède un zoom optique 2X et d'un téléobjectif, le XR garde les choses simples, mais efficaces.

Il me reste à tester la prise d'images d'action, pour voir la réaction de l'objectif et la rapidité du traitement de l'image.

Le verdict

Pour moi, qui fais un saut de plusieurs générations d'un coup et qui expérimente pour la première fois un iPhone «format géant», j'ai été agréablement surpris par le iPhone XR. C'est une amélioration notable sur mon iPhone 7, tant au niveau des composantes que du look.

J'imagine que ceux qui possèdent déjà un iPhone 8 auront moins cette impression de nouveauté.

C'est loin d'être mon premier iPhone, mais je ne suis pas un fidèle qui se procure un modèle par génération. Or, depuis quelques années, j'avais l'impression que chaque iPhone que j'achetais n'était qu'un achat forcé après des mises à jour majeures et donc, vous l'aurez compris, un ralentissement notable.

Bien que l'appareil n'ait rien de révolutionnaire, le petit nouveau respecte la formule d'Apple: un design sobre, mais esthétique, un processeur ultrarapide, un affichage agréable, un prix quelque peu déraisonnable et une prise en main simple et accessible.

Et pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment excité d'ouvrir la petite boîte blanche, insérer ma carte SIM et commencer à m'amuser, m'informer et me divertir.

iPhone XR

Date de sortie: 26 octobre 2018

Prix de vente (sans entente): 1029$ (64 Go) / 1099$ (128 Go) / 1239$ (256 Go)