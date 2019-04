Rétrocompatibilité, grande puissance et disque SSD: la PS5 s’annonce fantastique!

Ça y est, de premiers détails au sujet de la future PlayStation 5 viennent d’être dévoilés et devraient en exciter plus d’un. Au menu: une machine beaucoup plus puissante, un disque dur SSD ultrarapide... et une rétrocompatibilité avec les jeux de PS4!

En entrevue avec Wired, Mark Cerny, le responsable du développement du nouveau système, n’a ainsi pas ménagé les attentes des joueurs en présentant un avant-goût très prometteur de la prochaine console de Sony.

Alimentée par un processeur Ryzen de troisième génération d’AMD et d’une puce graphique dérivée de la série Radeon Navi, la PS5 offrira du jeu en 8K et une expérience sonore décuplée, en plus de rendre possible la technique du «ray tracing», qui permettra des effets de lumière et d’ombre très poussés.

Toutefois, l’un des points les plus notables pour les joueurs sera définitivement l’utilisation d’un disque dur SSD qui serait, selon Cerny, plus rapide que tout ce qu’on trouve actuellement sur PC.

L’architecte en chef de la nouvelle console a notamment utilisé un voyage rapide dans Marvel’s Spider Man pour illustrer les nouveaux sommets de vitesse que la PS5 devrait atteindre.

Pour effectuer le même déplacement, une PS4 Pro a eu besoin de 15 secondes, la PS5 de son côté... seulement 0,8 seconde, soit un chargement 19 fois plus rapide! Disons que ça promet.

Cerny souligne par ailleurs que cette nouvelle «vitesse» pourrait non seulement avantager les joueurs, mais aussi ouvrir un nouveau monde de possibilités pour les développeurs, estime-t-il.

Enfin de la rétrocompatibilité!

Autre volet qui saura assurément réjouir les fans de Sony: la PS5 sera rétrocompatible avec les jeux de PS4, tout comme avec le système PS VR, puisque la nouvelle console s’appuiera en partie sur l’architecture de sa prédécesseure.

De ce fait, contrairement à ce qui est appelé à devenir une tendance chez Microsoft, la prochaine machine de Sony misera encore sur un lecteur optique permettant de lire les jeux physiques. Une nouvelle qui soulagera probablement (un peu) le marché du jeu usagé.

Alors, combien de temps aurons-nous pour mettre notre argent de côté avant la sortie de la PS5? Probablement encore quelques mois, tandis que le responsable de Sony a confirmé que la console ne verra pas le jour en 2019.

Pas de nouvelles non plus au sujet du prix de la bête, qui pourrait d’ailleurs nous prendre par surprise, vu la qualité des composantes utilisées.

Par ailleurs, Cerny n’a pas non plus voulu confirmer le nom de la nouvelle console... mais bon, est-ce que quelqu’un pense vraiment que Sony choisira autre chose que «PlayStation 5»?

Poser la question, c’est y répondre!