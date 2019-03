Rumeur: Nintendo préparerait deux nouveaux modèles Switch

Nintendo serait sur le point de dévoiler deux toutes nouvelles consoles Switch, selon une rumeur rapportée par Wall Street Journal.

Selon la rumeur, la première des deux consoles serait plus performante, mais quand même pas au calibre des consoles PlayStation 4 Pro et Xbox One X. Ce serait une console plus ciblée aux «core gamers».

La deuxième console serait moins performante et donc moins dispendieuse, et servirait de successeur à la console portable 3DS.

Plusieurs fonctionnalités seront retirées pour le deuxième modèle, dont la vibration, explique le WSJ. Ceci pourrait indiquer que les manettes Joy-Con ne seraient pas détachables, et que la console serait 100% portable comme la 3DS.

Toujours selon le WSJ, le dévoilement des deux nouvelles consoles sera fait lors de la conférence E3 en juin, et «le lancement, possiblement quelques mois plus tard».

Même si tout cela demeure dans l’univers des rumeurs, il serait pas mal intéressant de voir deux nouvelles consoles pour deux ciblages démographiques différents. Après tout, la 3DS aura huit ans dans quelques jours. C’est peut-être le temps de lui dire adieu.