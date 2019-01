Russie: un bombardier stratégique s’écrase à l’atterrissage, trois morts

Un bombardier stratégique russe Tupolev Tu-22M s’est écrasé mardi à l’atterrissage près de Mourmansk (nord), tuant trois de ses membres d’équipage et en blessant un autre, a annoncé le ministère russe de la Défense.

« Le 22 janvier 2019 dans la région de Mourmansk, l’avion Tu-22M3 a connu un atterrissage compliqué à cause de fortes chutes de neige après un vol d’entraînement (...) Il a été détruit », a indiqué l’armée russe, citée par les agences de presse.

L’armée a précisé que « deux membres d’équipage sont morts » et deux autres « ont reçu sur place l’assistance médicale nécessaire », avant qu’un porte-parole d’un centre médical régional ne déclare à l’agence TASS qu’ » un (des blessés) est décédé ».

Le Tupolev Tu-22M est un bombardier stratégique de conception soviétique pouvant accueillir quatre pilotes et membres d’équipage. Il peut voler à plus de 2.000 km/h et a été utilisé à plusieurs reprises par la Russie pour mener des frappes aériennes en Syrie en soutien au régime de Bachar al-Assad.

L’aviation russe traverse une série noire alors que deux chasseurs-bombardiers Su-34 sont entrés en collision vendredi au cours de manoeuvres en Extrême-Orient au-dessus de la mer du Japon, faisant deux morts et un blessé, un autre pilote étant toujours disparu.