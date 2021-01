Ils n’auraient pas dû mourir

« Si la maladie mentale était prise aussi sérieusement que la maladie physique, il serait encore parmi nous.»

- Jean-François Villemure, père d’Anthony Villemure

Anthony Villemure, 28 ans, avait tout pour être heureux… et il l’était. La vie de cet ingénieur a basculé le 30 mars 2019 lorsqu’il a subi un traumatisme crânio-cérébral léger (TCCL) qui lui a induit une dépression. Entre la date de son accident et celle de son décès, il a vu son médecin de famille neuf fois, il a vu trois médecins autres que le sien et est allé à l’urgence trois fois, dont une où il a attendu plusieurs heures avant de quitter. Toutes ces démarches étaient autant d’appels à l’aide, de mains tendues vers le système de santé qui n’a pas su répondre. Moins de six mois après son accident et malgré la multiplication de ses appels à l’aide, Anthony s’est couché devant un train, le 18 août 2019. «Il allait bien jusqu’à son TCCL où il a dû faire face à notre système de santé public», rage son père, Jean-François Villemure.