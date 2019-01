Séries télé: on aurait aimé qu'elles continuent...

Malgré des qualités d'interprétation, de scénarisation, de direction artistique et de réalisation évidentes, la série sur le hockey junior québécois «Demain des hommes» n'aura pas droit à une suite. Pour le moment, du moins. Et c'est bien dommage. Par contre, elle n'est pas la seule à devoir faire son deuil. En voici d'autres qui ont vu leur histoire prendre fin alors qu'elles avaient encore des choses à dire...

«Vice caché»

C'est à la grande surprise des critiques et du public que l'aventure de «Vice caché» a pris fin à TVA en 2006, après la diffusion de seulement 18 épisodes étalés sur deux saisons. Développée en partie par Louis Saïa (tant devant que derrière la caméra), et portée par une très solide distribution – composée entre autres de Maude Guérin, François Papineau, Sylvie Léonard et Micheline Bernard –, l'oeuvre avait un côté incisif et un univers particulier qui la démarquaient des autres productions télé. Cinq couples habitant le même quartier devaient apprendre à composer avec leur mal de vivre. Et ils étaient franchement divertissants.

«Tu m'aimes-tu?»

Le couperet est rapidement tombé sur la comédie dramatique «Tu m'aimes-tu?» à Radio-Canada à la fin de 2012. Seulement 13 épisodes, brillamment réalisés par Podz, ont été offerts, notamment en raison des faibles cotes d'écoute. Or, la qualité de la série n'était nullement à blâmer. Outre la proposition artistique plus que rafraîchissante, l'histoire d'amour brisée entre Fred (Sébastien Huberdeau) et Valérie (Bianca Gervais) et celle qu'on souhaitait voir évoluer entre Thomas (Éric Bruneau) et Mélanie (Magalie Lépine-Blondeau) avaient suffisamment de promesses pour être promues à un bel avenir. Le lent début de la série lui a par contre peut-être coûté des années.

«Mirador»

Courtoisie

Il a fallu être patient afin de pouvoir apprécier la troisième et ultime saison de «Mirador». Presque cinq ans et un changement de diffuseur (de Radio-Canada à Séries+) ont été nécessaires pour se mettre sous la dent six derniers rendez-vous avec Philippe Racine (Gilles Renaud) et ses fils très différents Philippe (Patrick Labbé) et Luc (David La Haye), impliqués jusqu'au coup dans l'entreprise familiale en gestion de crise maintes fois ébranlée par des problèmes internes. Or, voir ces hommes pour qui les apparences sont si importantes se démener avec l'énergie du désespoir avait quelque chose d'attrayant. Tendue aux maximum, la relation entre les deux frères donnait une bonne dose de piquant à des histoires reliées de belle façon à l'actualité.

«François en série»

Que feriez-vous si toutes vos personnalités apparaissaient, en chair et en os, à vos côtés après un événement marquant? Voilà le problème auquel a été confronté François Ducharme (Martin Laroche) quand sa belle – jouée par Julie Le Breton – l'a quitté. Ne sachant pas comment négocier avec l'enfant, l'homme, la femme et les autres en lui, le personnage de «François en série» a fait sourire pendant deux saisons, en 2006 et 2007 sur les ondes de Séries+, avant de se retirer. Dommage, car avec toutes ses facettes, on aurait bien aimé le voir vieillir et l'encourager encore dans d'autres quêtes.

«Bunker, le cirque»

Photo d'archives

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la série «Bunker, le cirque» était unique. Virulente satire du monde politique, elle a certainement fait grincer des dents plusieurs gens évoluant dans cet univers en 2002, même si elle n'a été à l'antenne de Radio-Canada que pendant 11 épisodes. Avec panache, Luc Dionne et Pierre Houle ont lancé plusieurs messages, transformant le premier ministre Christophe Lacroix (Denis Mercier) en véritable pantin de son cabinet. Éclatée, la proposition n'a fait aucun compromis sur la forme et le fond. Ça tirait de tous bords tous côtés, mais ça touchait la cible à presque tous les coups.

«Pan Am»

Courtoisie

Karine Vanasse n'a plus à prouver qu'elle peut aisément jouer en français et en anglais. En prêtant ses traits à Colette Valois, cette touchante et enjouée hôtesse de l'air de la compagnie Pan Am pour la série du même titre à ABC, elle nous a donné un autre personnage digne de mention. Avec ses collègues Christina Ricci, Margot Robbie et Kelli Garner, elle nous a fait parcourir le monde et fait vivre des péripéties diversifiées. Bien que l'oeuvre n'était pas parfaite et qu'elle en a fait sourciller plusieurs (l'absence de cigarettes durant les années 1960?), elle avait un petit goût du passé qu'on appréciait beaucoup.

«Mes petits malheurs»

Photo courtoisie

Légère, drôle et portée par de jeunes acteurs dont on découvrait les visages, la comédie «Mes petits malheurs» effectuait de jolis retours dans le passé, sans faire rimer son univers avec nostalgie. Le petit Jeffy Dubé (Antoine Marchand-Gagnon), troisième enfant de Claude (Jean-Michel Anctil) et Nicole (Catherine Proulx-Lemay) vivait des aventures amusantes sans pour autant être blessantes. Efficace, le format court ne permettait pas d'épanchements ni de longueurs inutiles, pas plus qu'il n'empêchait d'apprécier cette sympathique famille et les gens qui l'entouraient au chalet l'été. Mais les vacances ont été de bien courte durée (13 épisodes) en 2016 à Radio-Canada.

«Temps dur»

Bien avant «Unité 9» et même «La grande évasion», le milieu carcéral a été dépeint avec fracas par «Temps dur», une série choc mais ô combien fascinante écrite par Jean Marc Dalpé et tournée par Louis Choquette. S'articulant autour du détenu Alain Bergeron (Robin Aubert), cette histoire découpée en 10 tranches à Radio-Canada durant l'automne 2004 n'a laissé aucun répit aux téléspectateurs. Personne n'aurait voulu mettre les pieds entre ces murs froids, derrière ces barreaux où les drames se sont enchaînés. Pourtant, la conclusion hâtive n'a pas rassasié. On aurait accepté volontiers d'être à nouveau durement ébranlé.

«Mensonges»

Photo Serge Gauvin, ADDIK TV

Il est vrai qu'on a eu la chance d'être témoin des pratiques particulières, mais très efficaces, de l'agente Julie Beauchemin (Fanny Mallette) durant ses interrogatoires pendant quatre saisons sur addikTV. C'est déjà beaucoup, surtout quand on sait qu'un changement de réalisateur a été nécessaire entre la troisième et la quatrième. Mais le trio trouble et pas toujours propre qu'elle a su former avec Maxime Moreli (Éric Bruneau) et Bob Crépault (Sylvain Marcel) n'avait pas son pareil. Peu importe leur champ d'expertise, les criminels n'avaient qu'à bien se tenir! Une cinquième saison ne semble pas dans les plans, mais il est à souhaiter qu'on retrouvera un jour Julie et son quotidien mouvementé.